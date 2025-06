“Se ha hecho una tarea bonita a nivel mundial”: J Balvin entregó detalles de su gira

J Balvin. North America Tour 2025 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images)

El próximo 13 de diciembre, José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin, llega al Estadio El Campin, de Bogotá, en el marco de su gira ‘Made in Colombia-Ciudad Primavera’.

El famoso cantante de reggaetón, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de su regreso a los escenarios tras los shows que ya ha presentado en Europa y Estados Unidos.

“Ha sido una gira increíble, una reconexión brutal con el público, y Colombia no podía ser la excepción, yo no sería J Balvin sino fuera por Colombia”, dijo.

El interprete de ‘6 AM’, ‘Ay vamos‘ abrirá sus presentaciones de Colombia el próximo 29 de noviembre en Medellín.

De hecho, es importante resaltar que el cantante ya hizo ‘sold out’ en la capital antioqueña. En Bogotá, aún quedan boletas para la venta.

Sobre su nuevo sencillo ‘Perversa’, contó que “esta canción no es un sencillo mío, pero la visión mía siempre ha sido no solo hacer reggaetón, pero obviamente siempre respetando los géneros”.

Por otro lado contó que siempre ha estado en proceso de reinventarse, como fue con ‘Rayo’, su más reciente disco, que lo lanzó un año y medio después de estar ausente.

“Solo es una reinvención cada vez más elevada”, afirmó.

Y agregó que la pausa que tuvo en su carrera le dejó un aprendizaje muy grande: entender cuáles son las prioridades.

“Ponemos toda la prioridad en nuestro trabajo y ahí no está la solución de estar feliz, me enseñó a equilibrarme, tengo que estar bien como papá, como artista, como pareja, como hermano, como hijo, como amigo”, contó.

Por otro lado, aprovechó para dar gracias a todos los que lo han apoyado en su proceso y dijo estar seguro de que han hecho una tarea muy bonita a nivel mundial.

“Ahora es un momento de gozar la música, de disfrutar, de disfrutar cada detalle como lo que fue en esta gira. Disfrutar lo que viene, ahorita vamos para la India, vamos a Japón, eso de ir desbloqueando otros países y otros continentes donde no había llegado la música en español es algo que me llena de mucha satisfacción y mucho gozo”, dijo J Balvin, agregando que: “En mi casa siempre me enseñaron a ser agradecido y es algo que no se me olvidará nunca”.