“Se trata de un proyecto para inspirar, no es solo un producto”: Maía sobre su nuevo álbum ‘Colores’

‘Colores’, el séptimo álbum de Maía, destaca por ser una obra que encierra las transformaciones de la artista, sus nuevos tonos y cambios de piel. Se trata de nueve canciones con una esencia tropical y romántica.

Para hablar sobre este nuevo lanzamiento, Maía pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso, asegurando que ‘Colores’ es un disco “atrevido, emocional, visceral y de entraña, pero con un estado de conciencia responsable en cuanto a sus letras”.

“Hay cosas que pasan por tendencia y no sabemos cuanto duren, eso no significa que no sea algo real o verdadero. Insistimos en este disco en que la música es para conectar, para crear emoción más que impresión, para ser un proyecto y no un producto, para ser inspiración y no aspiración, de eso se trata el arte y la música”, dijo la artista.

Asimismo, destacó que ha logrado todo por amor al arte, y las “emociones tangibles” que esto ha generado.

“Cuando uno está enamorado del arte, se siente eufórico, se baila, se canta, de actúa (…) Venimos creando el hacer música con sentido, revisar que las letras tengan emoción y entraña, y que lo que se repite tenga mejores orillas”, expresó Maía.

¿Cómo ha cambiado su vida en su trayectoria artística?

Maía destacó que la mayoría buscan la triada actual del sistema, que afirma que el éxito se basa en buscar el poder, el dinero y la fama.

“A mi me ha convenido más el éxito del agradecimiento, el no sacrificar partes de mí por encajar en el sistema, poner la humanidad en un disco es el acto más humano”, dijo.

La cantante mencionó también que en ‘Colores’ trabajó con músicos latinos y que buscó siempre incluir sonidos colombianos, “es vender y tratar de promover la pluriculturalidad que existe en nuestros espacios. Hay mucho respeto frente a nuestro proyecto (…) Es un disco para crear tejido humano”.

Escuche la entrevista en La Hora del Regreso:

