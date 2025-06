Miguel Uribe rechazaba personas desconocidas para su equipo de seguridad: director de la UNP

En conversación con La W, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, compartió varios detalles sobre cómo estaba compuesto el equipo de seguridad que acompañó al exsenador Miguel Uribe Turbay el día del atentado en su contra.

Rodríguez destacó un detalle en particular, pues mencionó que Uribe Turbay se habría rechazado agregar a su esquema de seguridad personas quienes él no conociera.

“Por el tema de confianza, entonces él decía, ‘No, yo prefiero que haya uno menos mientras que descansa, pero no acepto que me lo reemplacen por otro porque no sé quién va a venir’”, explicó.

El director de la UNP también mencionó que otros elementos que pudieron haber causado la insuficiencia de personal en el evento estarían relacionados con temas de programación de los escoltas, puesto que el servicio de protección lo habría acompañado previamente ese día hasta las 3 de la mañana y tuvieron que repetir nuevamente a las 2 de la tarde.

“Hay que entender que hay un tiempo en que las personas de protección van a su casa o a veces tienen que dejar el carro en algún sitio y luego irse a sus casas. Luego al otro día tienen que los mismos regresar y continuar con el servicio (…) así que se modificó un poco el tema de la programación de los escoltas”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

