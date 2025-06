“Rechazo conducta de magistrados del Tribunal de Portugal”: Petro tras libertad de ‘Papá Pitufo’

El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Portugal que concedió la libertad a Diego Marín Buitrago, más conocido como alias ‘Papá Pitufo’.

El presidente Petro dijo: “Hasta este punto llegó toda mi acción por capturar al mayor contrabandista de Colombia y quizás su principal lavador de activos. Hablé con el presidente de España y con miembros portugueses de la Comisión Europea para que el contrabandista nos fuese entregado”.

El primer mandatario señaló que es un hecho que Colombia vive los Cien años de Soledad. “Rechazo esta conducta de los magistrados del tribunal de Portugal. No sé si no se le entregaron todas las pruebas que muestran las actividades ilícitas del contrabandista. No sé si hubo una negociación con el Gobierno de EE.UU., que venía presionando una líder colombiana de la oposición con torvos intereses”.

Cabe señalar que Marín es señalado como presunto ‘zar del contrabando’ por supuestamente liderar una red criminal que ha movido toneladas de mercancía ilegal por los principales puertos del Caribe en Colombia.