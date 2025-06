“Espero que todo el mundo la vea y sea un éxito”: cantante Raphael confirma serie biográfica

Raphael, cantante y actor español, nombrado persona del año 2025 de la Academia Latina de la Grabación, conversó con La W sobre su trayectoria musical.

Le puede interesar: Raphael padece un linfoma cerebral primario del que ya está siendo tratado

Para iniciar, aclaró que está bien de salud y envió un mensaje a sus fanáticos, “para el público, no me echen de menos porque no me he ido. El domingo retomo los conciertos en España y el próximo año estaré en Colombia”.

Por otra parte, indicó que están preparando una serie sobre su vida. “Están preparando una cosa muy buena y bonita, que espero que todo el mundo la vea y sea un gran éxito”.

Por último, explicó que se viste de negro porque “el negro es el color para el no color, es muy bueno para mis canciones, para las historias que cuento y ayuda a que las personas entren en situación”.

Escuche la entrevista completa a continuación: