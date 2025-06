“El presidente entró como guardián de la Constitución”: abogado defiende decreto de consulta popular

En entrevista con La W, el abogado y máster en derecho penal, Mauricio Urquijo, defendió el decreto de consulta popular convocado por el Gobierno, y señaló que está motivado por las “graves” irregularidades cometidas, según él, por el Senado de la República.

De acuerdo con Urquijo, tal determinación no es ni un “exabrupto” ni un “disparate” como lo han señalado otros expertos con posiciones distintas. En cambio, según Urquijo, solamente se trata de una situación inédita que debe ser definida por la Corte Constitucional.

“Lo que no podemos es descalificar diciendo que la una sea un disparate o un exabrupto, porque hay algunas personas que están hablando ya es de prevaricato; hay colegas que creen que exagerando o demonizando la posición contraria ganan puntos de razonabilidad”, aseveró.

Frente a las críticas por un eventual delito de prevaricato de los ministros que firmaron el decreto, Mauricio Urquijo defendió la firma y aseguró que se trata solamente de diferencias de interpretación.

“El presidente entra como guardián de la Constitución, a decir, en este trámite que le correspondía al Congreso, no se ha dado, porque no ha estado acorde a la constitución política (…) me parece a mí que acierta el presidente de la República”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: