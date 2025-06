Migrantes inversos en Juradó relatan su experiencia: “Presidente, tome en cuenta este municipio”

Una serie de migrantes inversos pasaron por los micrófonos de La W para compartir sus experiencias en el proceso de migración, su llegada al municipio de Juradó (Chocó) y su situación actual solicitando apoyo del Gobierno Nacional.

El primer entrevistado fue José Solano, un ciudadano venezolano quien explicó que, a pesar de haber llegado a Estados Unidos, fueron deportados a México después de unos días y desde allí vino hasta Colombia junto a un grupo de personas también deportadas. Ya en Juradó se reencontró con su esposa colombiana y desde entonces vive en ese municipio junto a su hija.

Por su parte, otra migrante identificada como Jessie *, compartió detalles sobre su experiencia atravesando el Darién. “Yo estuve en la selva del Darién, me devolví porque vi muchas cosas y pasé muchas cosas. Me tocó dormir allá, me tocó pasar hambre, frío, vi personas morirse, personas accidentadas con los pies que se les fracturaban, no podían caminar…”, recordó.

Según explicó, fue un grupo de migrantes venezolanos quienes le ayudaron en la travesía hasta que llegó a Juradó con su familia. Hoy en día está trabajando y viviendo en el municipio chocoano junto a su pareja y su hijo.

También conversó con La W otra migrante venezolana, Daisy González, quien solicitó ayuda para que pueda regresar con su familia a Venezuela y pidió al Gobierno Nacional que por favor ayuden a los ciudadanos de Juradó pues hay carencia de servicios y alimentos.

“Yo le pido, por favor, al presidente Petro, que se ponga la mano en el corazón y que tome en cuenta este municipio, porque este municipio viene siendo frontera de Panamá y todos los emigrantes estamos pasando por acá”, puntualizó González.

Escuche la entrevista completa aquí:

