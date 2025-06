Al Oído: El pacto de desarmar la palabra no es una mordaza, ¿usted lo firma o pasa?

Colombia necesita una dosis de serenidad y de acciones reales, no puede ser una cosa la que se diga y otra la que se haga. Es necesario que se entienda que en este país pensar diferentes no puede graduarnos de enemigos.

Necesitamos que unas voces bajen el tono y otras sensatas, como la de monseñor Rueda, suban. El pacto de no agresión es necesario, solo que algunos no lo han entendido. Se debe transformar la manera de gestionar las diferencias, nunca suprimir las diferencias, se debe suprimir la agresión ya que en este país se está pasando de la hoguera digital a la dolorosa violencia que hoy nos tiene suplicando un milagro.

La firma del pacto de la no agresión debe llamar a una política sin violencia, deberíamos poder demostrar que, como sociedad, somos capaces de lograr importantes acuerdos para consolidar la democracia participativa y diversa, basada en el respeto por la diferencia, con vehemente rechazo a la violencia y ojo es necesario y garantía de la democracia que la contundencia no cambie, la fuerza de las ideas y el control político debe persistir. Bien lo dijo el doctor Humberto de La Calle: “Democracia es trámite razonable del disenso. No mordaza.”

Estaremos muy pendientes de los próximos discursos del presidente para ver qué tan real es el compromiso.

Cerramos contándoles que conocimos una carta de más de 80 organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial por Colombia. En el texto, expresan que el país vive un momento crítico y que, ante eso, es necesario rodear a las instituciones. “La democracia está en riesgo, algo de luz frente a esta sombra se necesita”.

El escrito nace después de la marcha del silencio y con lo que hoy quiero que se quede usted que nos escucha es este apartado tan potente: “Aunque algunos aprovechan estos momentos para dividir, asustar, amenazar y chantajear, nosotros queremos preguntarnos qué tenemos en común los colombianos, cómo podemos sembrar esperanza”.

Escuche todos los detalles a continuación: