Se encontró que eran de seres humanos: JEP sobre restos encontrados en finca de empresario ganadero

En entrevista con La W, la magistrada de la JEP Ana Caterina Heyck explicó las razones por las que el tribunal le pidió a la Fiscalía que investigue penalmente a tres personas que presuntamente participaron en la desaparición forzada, tortura y homicidio de los líderes políticos y espirituales del Pueblo Arhuaco, los mamos y se establezca quiénes están verdaderamente involucrados con estos hechos.

Sobre las personas que se busca esclarecer su participación, la JEP pide a la Fiscalía que establezca si Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, José Mattos, Carlos Mattos y Wilson Ramírez están involucrados con estos hechos, sin embargo, no existe claridad sobre quiénes son exactamente estas personas.

“Nosotros en la investigación encontramos la repetición de varios nombres, referidos por los testigos y por los comparecientes que dijeron en sus declaraciones, ellos no indicaban el segundo apellido, nosotros en las investigaciones pedimos puntualmente que se nos diera el árbol genealógico de la familia Mattos para precisar y esto no está totalmente esclarecido, porque no es competencia de las jurisdicción al ser terceros civiles, al no ser integrantes de las Farc o de la fuerza pública, se pide a la Fiscalía que se determine cuál es el Carlos Mattos y el José Mattos”, explicó.

Sobre la investigación y los hallazgos en la Hacienda Bethania, ubicada en El Copey (Cesar), la magistrada explicó que fue necesario dictar medidas cautelares para ingresar a este predio, porque el dueño no permitía adelantar las investigaciones pertinentes,

“Se encontraron restos de algunos animales, pero también agujas quirúrgicas, prendas de vestir, como un logo del Gaula del Ejército y esto entró a investigación y a técnica (…). Se encontró que estos restos correspondían a restos humanos”, puntualizó.

Cabe recordar que recientemente la JEP compulsó copias para establecer la presunta participación de los terceros civiles en los hechos representativos del caso étnico relacionados con la desaparición forzada, tortura y homicidio de los líderes políticos y espirituales del Pueblo Arhuaco, los mamos Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro y la tortura de los indígenas arhuacos José Vicente Villafañe Chaparro y Amado Villafañe Chaparro.

