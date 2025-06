Eduardo Montealegre ironizó durante el gran Debate Jurídico: “Mauricio Gaona es un profeta”

En el marco del Debate Jurídico del año, organizado por W Radio, Caracol Radio y Prisa Media, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, señaló que las posturas del profesor y constitucionalista, Mauricio Gaona, al cuestionar el decreto de la consulta popular, violaban el “principio de contradicción”.

Lo anterior, frente al rol del juez como guardián de la Constitución, defendiendo Montealegre que el decreto que invalidó la votación de la consulta popular no vulnera la separación de poderes, como lo dijo Gaona.

“Si llevamos hasta las últimas consecuencias su postura que dice que la separación de los poderes, que el decreto del presidente es un atajo, un exabrupto, que nunca lo había visto en ningún instituto del mundo, porque ejerce un control; pues entonces tampoco podría existir control constitucional por parte de los jueces o de los tribunales constitucionales, porque están controlando el ejecutivo, no es una premisa verdadera" dijo con dureza el ministro respondiendo a Gaona.

El ministro Eduardo Montealegre también ironizó frente al profesor Mauricio Gaona a quien llamó “profeta” y el “único que sabe de derecho constitucional en el mundo” al referirse a lo que llamó los “bloqueos institucionales” por los cuales considera que sería válido acudir a una Asamblea Popular Constituyente, rebatiendo la tesis de Gaona quien criticó que se quiera acudir a esta figura, pero también las formas que ha planteado el gobierno saltándose al congreso y yendo con 20% del censo electoral a la Corte.

Eduardo Montealegre también aseveró que por parte de Mauricio Gaona ha habido interpretaciones equivocadas frente a los insumos jurisprudenciales que ha aplicado para justificar el decreto de consulta popular, que no es un debate nuevo (si una autoridad administrativa puede declarar una excepción de inconstitucionalidad o no), y que además no el decreto no se trata de desfase alguno porque están aplicando e interpretando medidas, tras el desarrollo del Consejo de Estado, que consideró el acto de votación del Senado como un acto jurídico.

Escuche el audio completo aquí:

Play/Pause Consulta popular por decreto y Constituyente: debate entre Eduardo Montealegre y Mauricio Gaona 01:04:32 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: