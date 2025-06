“Estábamos buscando que el Senado fuera más progresivo”: Benedetti tras aprobación de reforma laboral

Tras la aprobación por parte del Senado de la República de la reforma laboral, en diálogo con La W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó qué viene ahora para el Gobierno Nacional y qué faltó por ser incluido dentro del articulado.

“Faltó el contrato agrario y lo de las mujeres cuando tengan que buscar una incapacidad puedan ir al médico porque la menstruación es muy dolorosa, del resto todo se aprobó”.

Ante este escenario, Benedetti respondió, si el Gobierno Nacional, desistirá de la Consulta Popular convocada vía decreto. “Sí, esa es la palabra que dio el señor presidente de la República y lo puso en un trino, él dijo que una vez que lo que se aprobara en la plenaria del Senado se parecía mucho a lo que viene de la Cámara porque era algo bueno, venía concertado (…) estábamos buscando que el Senado fuera mucho más progresivo y así fue”.

“Yo confío en la palabra del presidente, (…) yo creo que el texto de Senado es mucho más progresivo, entonces no hay necesidad de la consulta, él (Petro) saca un decreto y deroga el decreto por el cual convoca elecciones, un decreto tumba a otro y no habría convocatoria a la consulta.”

Por eso, explicó Benedetti cuál será el siguiente paso para que la Reforma Laboral sea un hecho: “el proceso de conciliación inició en Cámara de Representantes, porque el proyecto en Cámara, por lo tanto hoy antes de medio día van a indicar cuántos conciliadores son y quienes van a ser, una vez dicho esto, Efraín Cepeda tiene que nombrar el mismo número de conciliadores para el proceso”.

Añadió que no le gustó que se hubiera votado la consulta popular 2.0 que fue negada por el Congreso. “Yo no quería que se votara, lo importante es que se hiciera después de la votación de conciliación, eso fue lo que sucedió. No es que haya desconfianza, pero sí queda la ‘espinita’ de que ahora cuando van a sentar conciliación, porque el presidente del Senado no es amigo del Gobierno, ni mucho menos del presidente Petro para ayudar a hacer un buen trámite”.