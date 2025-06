“Los periodistas no nos retiramos”: Jorge Ramos anuncia nuevo programa en plataformas digitales

El periodista y escritor mexicano-estadounidense Jorge Ramos pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su nuevo proyecto periodístico pensado para el ámbito digital.

“Lo que pasa es que los periodistas no nos retiramos. Yo no conozco un solo periodista que se haya podido retirar”, comentó Ramos sobre su regreso con este nuevo proyecto.

El programa digital, que se llamará ‘Así veo las cosas’, saldrá en YouTube y otras plataformas digitales. Sobre el programa, explicó que está emocionado por regresar a su labor periodística usando las nuevas plataformas.

“Es un nuevo programa digital que se va a poder ver en todas las redes y en todas las plataformas. Haciendo un poco lo que lo que ustedes hacen también durante tantos durante tantos años: algo de noticias, un poco de análisis, entrevistas y volver a estar donde está la noticia”, explicó.

Ramos también destacó la importancia de las herramientas digitales para hacer periodismo hoy en día. “Ya no estamos esperando, hace mucho tiempo que ya no hacemos eso. No estamos esperando el periódico en la mañana o el noticiero de la noche para saber qué es lo que lo que está ocurriendo”, afirmó.

El periodista también se refirió a la coyuntura nacional en Estados Unidos y comentó que actualmente los migrantes sienten miedo en el país. “Yo llevo 40 años en los Estados Unidos y nunca había nunca había sentido tanto miedo en las calles, particularmente entre los latinos, entre los colombianos, entre los inmigrantes”.

Escuche la entrevista completa aquí:

