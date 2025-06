“Destruye el ADN, abre una puerta para desaparecer personas”: debate por polémica cremación con agua

Este jueves, 19 de junio, en la plenaria del Senado, se discute en último debate el polémico proyecto que busca aprobar en Colombia la hidrólisis alcalina, una técnica conocida como “cremación por agua”, que permitiría disolver los tejidos orgánicos del cuerpo humano.

La propuesta ha generado diversas opiniones. El doctor Carlos Eduardo Valdés, exdirector de Medicina Legal, alertó sobre los riesgos: “Desde el punto de vista forense es muy delicado porque básicamente desaparece al ser humano”.

Para Valdés, el problema está en el contexto colombiano: “Tenemos un conflicto vigente, la desaparición forzada hoy es un tema relevante”, y advirtió que “la hidrólisis alcalina destruye la molécula del ADN, incluso las bases purínicas y pirimídicas”.

Y añadió que, aunque la ley prohíba usar esta técnica en casos de muertes violentas o de posible desaparición forzada, esto no es garantía: “El delincuente no va a cumplir la ley (…) se le abre una puerta maravillosa para las personas que están interesadas en desaparecer a otros seres humanos”. Y fue más allá: “El ADN es la historia de un ser humano. No solamente su historia actual, su historia ancestral”.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico Pedro Suárez Vacca, uno de los autores del proyecto, defendió la iniciativa: “Nos ayuda a tener una disposición de los restos mortuorios más respetuosa con el medio ambiente”, dijo que, a diferencia de la cremación tradicional, la hidrólisis “no emite gases ni utiliza grandes cantidades de energía”. Aseguró además que el proceso químico permite recuperar el agua usada: “Se extraen los químicos y pasa por plantas de tratamiento de aguas residuales, luego no se va a verter agua contaminada”.

“Este tipo de procedimientos no se podrá aplicar a cuerpos de personas asesinadas de manera violenta o posiblemente criminales. La ley contiene varios controles y podrían ampliarse si hace falta”, concluyó.

