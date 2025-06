“Se produjo un daño serio”: cardiólogo del Hospital Soroka en Israel sobre ataque de Irán

En diálogo con La W, el cardiólogo argentino Carlos Capara (Cafri), quien ha dirigido la Unidad de Cateterismo y Hemodinámica del Hospital Soroka de Beersheba en Israel durante los últimos 18 años, se refirió al impacto de un misil balístico iraní contra este centro médico.

Este suceso, que causó daños de gran magnitud y dejó varios heridos, ocurrió en medio de la nueva jornada de enfrentamientos entre ambos países, en el marco del séptimo día consecutivo de bombardeos israelíes contra territorio iraní.

El cardiólogo relató que, desde el inicio de este conflicto, el centro médico comenzó a adoptar “todo tipo de medidas preventivas o profilácticas, incluyendo la movilización de algunos servicios a zonas protegidas y restringiendo la actividad del hospital a pacientes admitidos, tratando de liberar también a los que estaban internados a fin de reducir la población”.

Capara recordó que Hospital Soroka es el segundo en tamaño de Israel, pues cubre una gran área y cuenta con más de 1.200 camas. Por eso, agregó, tenían la perspectiva de que “los centros civiles podrían ser atacados, como está ocurriendo desde el principio de este conflicto”.

Sobre las razones que habría tenido Irán para dirigir sus ataques a este centro de salud, el cardiólogo reconoció que lo desconoce: “Lo que vemos desde el comienzo de este conflicto y los previos, es que no es raro que se ataque a la población civil, (…) es lo usual. Esa fue una de las razones por las cuales se tomaron medidas preventivas”.

En cuanto a los daños que sufrió el Hospital Soroka, Carapa explicó que el centro médico está compuesto por varios edificios y dos de ellos son de cirugía –uno viejo y uno nuevo–: “Este edificio justamente está enclavado en medio del hospital. Se produjo un daño bastante serio, tanto por el impacto directo –estamos hablando de entre 400 a 500 kilogramos de explosivos– como por la onda expansiva que afectó a los edificios que estaban en los alrededores”.

El cirujano celebró que no hubo “muertes ni grandes injurias”, ya que, dentro de las actividades preventivas, gran parte de los pacientes habían sido desalojados. Además, contó que “cada ciudadano recibe una alarma telefónica, aproximadamente 10 minutos antes de la caída del misil, lo que quiere decir que lo captan en vuelo cuando este sale de Irán”, lo que da tiempo a las personas de movilizarse hacia zonas protegidas.

“Por supuesto, en el caso de medicina, no todo paciente puede movilizarse y, naturalmente, parte del personal no los abandona. Dentro de todo, había pocos pacientes y personal en el área atacada directamente, así que hubo más o menos 20 personas con lesiones leves”, indicó.

Frente a la comunicación de la Cruz Roja Internacional en rechazo de lo sucedido, haciendo un llamado a que los centros médicos deben ser santuarios, el cirujano hizo una diferencia entre las guerras que se libran en Gaza y en territorio israelí.

“Por un lado, hablamos de una guerra a largo alcance con misiles en este particular caso, (y, por otro lado, está) la Franja de Gaza que, como ustedes se dan cuenta, es una guerra urbana. Gran parte de la estructura de Hamás es subterránea y ha sido demostrado plenamente, en múltiples informaciones, la existencia de complejos subterráneos debajo de los hospitales”, contó.

Por eso, el cirujano explicó que Irán “no ataca a los hospitales porque se le da la gana, sino porque, lamentablemente, el lugareño se esconde en ese lugar”. En teoría, agregó, “el hospital tiene que ser un lugar tremendamente protegido, un santuario”.

“En mi opinión, no es que sea una cosa agradable, la responsabilidad de esas cosas no la tiene el que ataca, la tiene el que defiende –en este caso, Hamás–, que justamente se oculta en ese tipo de lugares que saben que no son fáciles de ser atacados por la repercusión publicista que conlleva”, indicó.

Escuche esta entrevista en La W:

