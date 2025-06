Me gusta el naturalismo, que el dibujo deje huella: Alejandro Romo, artista español

Alejandro Romo, artista emergente, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre sus obras que están recogidas en la galería Baluarte en Madrid, España.

Para iniciar, aseguró que la técnica que usa es el carboncillo, “la primera mancha es el carboncillo y a medida que va a avanzando ya empieza a usar todo tipo de lápiz de grafito de distinta dureza, intensidades, lápiz goma, trapo, incluso a veces el dedo”.

Añadiendo que “muchas veces sobre la marcha, el dibujo te va pidiendo una determinada herramienta, pero básicamente es carboncillo y lápiz de grafito”.

En esa línea, aseguró que algunas de sus obras están hechas con base en algunas fotografías, “siempre busco en internet fotografías, deben tener calidad y definición, con eso se puede generar un mejor dibujo”.

“La foto me sirve de inspiración, generalmente intento acercarme a la fotografía, pero no busco un hiperrealismo que es una técnica que se ve en muchos artistas, me gusta el naturalismo, que el dibujo deje huella. Desde mi punto de vista, el arte hiperrealista es demasiado frío”, especificó.

Por último, destacó que desde muy joven supo que su destino tenía que pasar por el arte.

