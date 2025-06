¿Se puede caer la reforma laboral en la conciliación? Responden congresistas

Este viernes, el Congreso decidirá el futuro de la reforma laboral. Le falta solo una última votación, que sería la más sencilla: la conciliación. No obstante, hay cierta suspicacia en el Gobierno de que no haya quórum en las plenarias de Senado y Cámara para que el proyecto supere esta última prueba.

Para tomar el pulso, pasó por los micrófonos de La W el senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical y conciliador del proyecto, y la representante Martha Alfonso, de la Alianza Verde y muy cercana al Gobierno Nacional.

Por un lado, Jiménez lanzó duras críticas al contenido de la reforma: “Esa reforma no tiene nada para que los jóvenes se puedan contratar y tengan mayor oportunidad de emplearse (...) No quedo a gusto con el texto que sale del Senado y no está concentrado en mejorar el desempleo ni la informalidad”

Y fue más allá: “Esta reforma no es para los jóvenes, sino solo para la CUT y para las organizaciones sindicales (...) Nos sigue preocupando lo que va a pasar con los jóvenes, con el desempleo, pero sobre todo con la informalidad”.

Frente a la posibilidad de que no haya quórum para votar, el senador no respondió con ambigüedad: “Es una pregunta muy compleja. Nosotros hemos cumplido con sacar la ponencia en tiempo récord. Cuando llegó la Comisión Cuarta, muchos creyeron que la Comisión Cuarta era para que se volviera a llevar esta reforma. Al contrario, trabajamos de una forma excepcional por veinte días, escuchando varios sectores, para que la reforma laboral llegara lo menos flexible posible y la modificación que le sirviera a todos los sectores económicos del país”.

También agregó: “Ya hoy el Gobierno tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara, y lo demostraron en las votaciones de esta reforma. Debe surtir su trámite”.

Por su parte, la representante Marta Alfonso, de la Alianza Verde, dijo: “Yo esperaría que hoy podamos votar la conciliación (...) se ha hecho un trabajo tanto en Cámara como en Senado, riguroso, un proceso de concertación que se ha dado a través de las voces de los senadores y representantes a la Cámara que representamos al pueblo colombiano. Espero que no haya pues dilaciones, sino que se acoja esta reforma de manera conciliada”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause ¿Se puede caer la reforma laboral en la conciliación? Responden congresistas 11:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo