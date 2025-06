Trump lanzó ultimátum a Irán: ¿posible intervención militar de EE.UU? Experto militar explica

El presidente Donald Trump emitió un ultimátum de dos semanas para que Irán acepte volver a la mesa de negociaciones o enfrentará una posible intervención militar estadounidense, en medio de una rápida escalada del conflicto entre Israel e Irán. Mientras tanto, Rusia y China llaman a la desescalada y se presentan como contrapeso al liderazgo occidental en la crisis.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el teniente general Ben Hodges, quien es excomandante general del Ejército de EE.UU. en Europa, mentor senior de Logística de la OTAN y asesor principal de Human Rights First.

Inicialmente, el experto militar se refirió a la bomba MOP GBU-57, que tiene en su poder la administración Trump, con la que podría perforar la tierra más de 60 metros antes de explotar destruyendo las instalaciones nucleares subterráneas de Irán.

“El presidente Trump dijo que en las próximas dos semanas tomará una decisión. No se sabe qué vaya a pasar hasta ese momento. Pero no creo que decida lanzarla (…) Esta bomba es la mejor del mundo para atacar objetivos bajo tierra, puede atravesar búnkeres, sin embargo, no hay una garantía completa de que funcione”, explicó.

Asimismo, destacó que Trump y Netanyahu no cuentan con un plan de acción posterior a un posible lanzamiento de la bomba.

“Si tiene éxito, ¿qué sigue? Eso lo tienen que definir, qué se hará después. Si Trump inicia una incursión terrestre en Irán debe explicar por qué lo hizo, y si no lo puede hacer habría un problema interno en los Estados Unidos”, aseguró.

¿Cómo ha enfrentado Israel a Irán?

Según mencionó el experto, Israel ha logrado sobreponerse a Irán en temas de armamento militar.

“Los iraníes son muy profesionales y tienen capacidades, pero los israelíes también demostraron su fuerza derrumbando las defensas de Irán, reduciendo su capacidad militar (…) Israel agotó las soluciones diplomáticas con Irán, igual que Estados Unidos, incluso podría justificar sus ataques, diferente al caso de Gaza, ese no puede justificarse”, explicó.

Finalmente, destacó que los hutíes, a diferencia de Hamás y Hizbolá, han sido más efectivos y han logrado mantenerse.

“Parte de parar el terrorismo es entender de donde proviene para abordarlo, Israel solo ha usado la fuerza, debe haber un relacionamiento diplomático”, cerró.

