“Es un ataque a la institucionalidad”: MinDefensa rechaza secuestro de militares en Cauca

En diálogo con La W, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, rechazó el secuestro de 57 militares en la zona del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, por comunidades que al parecer están “constreñidas” por integrantes de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc.

En primer lugar, el ministro Sánchez rechazó y condenó este episodio: “Cuando retienen a alguien contra su voluntad sin la debida autoridad ni los procedimientos legales establecidos en la Constitución Política de Colombia y la ley, es un secuestro, no una retención”.

Sobre cuál fue la razón por la que la cifra de militares secuestrados ascendió de 4 a 57, el ministro Sánchez explicó que todo comenzó cuando capturaron a uno de los integrantes de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’ en la zona donde los militares estaban desarrollando operaciones.

“A los militares les llegaron inicialmente unas 100 personas; luego, otros militares que estaban con ellos fueron a rescatarlos y llegó más gente. Eso fue en la vereda La Hacienda, a unos tres kilómetros de El Plateado en el Cañón del Micay, cuya extensión son aproximadamente unos 190 km de largo, como de Bogotá a Ibagué”, relató.

Más tarde, agregó el ministro, “unas 100 o 150 personas rodearon a los 26 militares que estaban ahí; ya habían secuestrado a 31, los tenían ahí en el polideportivo de La Hacienda”. También relató que, en estos casos, la fuerza pública “tiene armas letales”, por lo que “la prudencia y la precaución del uso de las armas no permite emplear este tipo de armamento contra una amenaza de esa índole”.

Según el ministro, “algunos integrantes de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, vestidos de civil y camuflados en medio de la gente, instrumentalizaron e intimidaron a la población para que saliera y es muy difícil identificar quiénes son los milicianos”.

“En La Hacienda, una vez concentrados nuestros militares, los obligaron contra su voluntad a subirse en unos vehículos y tomaron rumbo a hacia el norte, por el cañón del Micay, que es una ruta que conduce hacia El Tambo”, contó el ministro.

El ministro Sánchez también reveló que, por los responsables de ese secuestro, se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos: “Alias ‘Kevin’ es el cabecilla principal de este grupo criminal; también está alias ‘Giovanni’, uno de los principales intimidadores de la región. Por alias ‘Zamora’ y ‘Tavares’ se ofrecen hasta 100 millones de pesos por cada uno”.

“Había una coerción tan fuerte por parte de las disidencias criminales de ‘Iván Mordisco’, de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, que había milicianos en medio de la población que estaba secuestrando a los militares y no les permitían interactuar. Decían que eso no se trataba de un secuestro y eso no lo podemos permitir, no se puede atacar a la Policía”, expresó.

En ese sentido, el general en retiro advirtió que este grupo criminal comete delitos contra el derecho internacional humanitario, ya que “coloca de escudos humanos a civiles indefensos y, en algunos casos, a mujeres o niños”.

“Es difícil el avance o el cumplimiento de la misión constitucional de la fuerza pública. Eso no es un ataque contra militares, es un ataque contra la institucionalidad estatal; es supremamente grave y delicado”, agregó.

¿Cómo opera la instrumentalización de la población civil?

Sobre cómo se instrumentaliza a la población civil en estos casos, el ministro explicó que se utilizan amenazas “silenciosas”.

“(Se trata de) generar zozobra en los campesinos: les dicen ‘si no se van de aquí, si no salen a bloquear, pues nos llevamos a su hijo, lo secuestramos, lo reclutamos o no le compramos el cultivo’. De alguna manera los extorsionan, los aterrorizan y ellos no tienen otra opción que actuar”, contó.

También aseguró que otros integrantes de esa estructura les dicen mentiras de que no va a llegar el Estado, pese a que la pública lleva poco más de nueve meses en El Plateado: “Lo que más temen los criminales es que llegue la inversión”, agregó.

Escuche esta entrevista en La W:

