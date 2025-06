Lo que sabemos es que los estarían transportando para entregarlos: MinInterior por militares secuestrados

La Tercera División del Ejército Nacional confirmó que son en total 57 los militares que se encuentran secuestrados por la comunidad en un polideportivo de El Plateado, municipio de Argelia, sur del Cauca.

Ante esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó por los micrófonos de La W, con María Camila Díaz, para hablar sobre los hechos, teniendo en cuenta que en la mañana de este lunes, junto a más funcionarios del Gobierno, irán hasta el departamento a buscar su liberación.

Benedetti inició explicando que “ellos están secuestrados, hemos hablado con los comandantes de la fuerza pública y la Policía para que esto no pase en otras partes del país”.

Así mismo, puntualizó que no es verdad que desde el Gobierno no se ha ordenado que la fuerza pública no responda, sino que no lo hacen porque pueden incurrir en una “masacre”.

“La población civil es obligada a cercar a la fuerza pública, cuando esto pasa, pasa en cientos o miles de personas de la sociedad civil, por lo tanto, la fuerza pública no puede responder. No es que el Gobierno Nacional haya impartido una orden en que la fuerza pública no reaccione ”, dijo.

Sobre el viaje que emprenderán funcionarios del Gobierno para la liberación de los soldados dijo que “lo que hay que hacer es buscar cómo se libera a la tropa, es bastante complejo por el tema de cómo la población civil es obligada a actuar so pena de ser asesinada o de que se metan con su familia. (...) Lo que sabemos es que los estarían transportado para entregarlos ”, dijo.

