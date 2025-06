“Se habla de frente”: Isabel Zuleta defiende presencia de cabecillas de Medellín en evento con Petro

En entrevista con La W, la senadora y coordinadora del Espacio Sociojurídico de diálogo en Medellín, Isabel Cristina Zuleta, defendió el evento del Gobierno con presencia del presidente Gustavo Petro en el que varios cabecillas de las bandas criminales de la capital de Antioquia hicieron presencia.

De acuerdo con Zuleta, el traslado de los cabecillas contó con autorización del ministro de Justicia y el INPEC.

“Era un evento en plaza pública sobre la paz urbana y un evento en el que se estaba hablando de paz el proceso de paz inició hace dos años el evento se convocó precisamente para eso lo que sería inexplicable es que no se les convocara a los voceros de las estructuras debidamente reconocidos por el presidente de la república para este tipo de diálogos urbanos. Por primera vez en el país se está haciendo lo que corresponde, hablar de la necesidad de paz urbana en las ciudades que tanta violencia han vivido como la nuestra en Medellín”, dijo Zuleta.

Asimismo, señaló que el hecho de que estas personas estén privadas de la libertad no significa que se les pueda coartar la libertad de expresión, por lo cual no pueden limitar lo que se diga allí, y además, cuestionó las críticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseverando que mientras en el pasado se hacían “alianzas” con “criminales” por debajo de la mesa, en el gobierno actual se habla de frente.

“Ellos prepararon su discurso y sí fue con el presidente de la República porque el evento de paz y el único autorizado, el único en el país, escúchese bien, no como en el pasado, en el pasado periodo también de Federico Gutiérrez, es que el rechazo Federico Gutiérrez es que en la ‘Villegada’, lo que nosotros conocemos en Medellín como la Villegas haciendo alianzas, pero él con los criminales por debajo de la mesa, no este gobierno que lo hace de frente. ¿Y por qué de frente y por qué en un evento con el presidente de la República? Porque el único que tiene posibilidades jurídicas, porque no es cierto que no haya posibilidades jurídicas, para el diálogo con esas estructuras”, dijo la congresista.

Escuche la entrevista completa a continuación:

