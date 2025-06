“Óscar Naranjo es la persona indicada”: Fernando Sánchez Torres reveló quién es su ‘candidato ideal’

Fernando Sánchez Torres, columnista de El Tiempo, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de su más reciente columna de opinión ‘Mi candidato ideal’.

Una de las cosas que más llaman la atención de la publicación de Sánchez Torres es que menciona que, luego de examinar la trayectoria de los candidatos y precandidatos presidenciales, y priorizando el bien de Colombia, su candidato ideal es el general (r) bogotano Óscar Naranjo Trujillo, a quien, según dice, no conoce.

“A pesar de mi edad yo pienso mucho en el país, me he dado cuenta que el país actualmente no es un paraíso, nunca había estado tan convulsionado como lo está ahora”, dijo.

De este modo, aseguró que entró a pensar en cuál sería la persona más capacitada para manejar este país.

“Me puse a repasar y me encontré con que el general Óscar Naranjo es la persona indicada, su hoja de vida es brillantísima”, aseguró.

Además, contó que luego de realizar algunas comparaciones con otras hojas de vida, se encontró con que es la persona indicada.

“El general Naranjo, sin haber sido un militar extremista, ha pensado con la cabeza, es la persona indicad apara poner orden, es un hombre que tiene una trayectoria brillantísima en el manejo del Estado y de las instituciones”, afirmó, agregando que fue nombrado como el mejor policía del mundo.

Escuche la entrevista completa aquí: