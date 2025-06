Al Oído | La decadencia de Petro al exhibir a nueve criminales: tarimazo, el show más lamentable

El pasado 21 de junio, desde la plazoleta de La Alpujarra en Medellín, el presidente Gustavo Petro subió a tarima a nueve de los cabecillas de las bandas criminales más peligrosas de la ciudad.

Todos pudimos ver en el escenario a alias ‘Tom’, ‘Douglas’, ‘Pesebre’, ‘Lindolfo’ y ‘Vallejo’, entre otros. Nadie podía creerlo: el presidente exhibiendo orgulloso a quienes, desde las bandas en las que operan, solo este año les han atribuido 35 asesinatos en Medellín. Son los mismos que les quitaron su infancia a muchos niños y los llevaron de campaneros para hacer sus fechorías.

En la alocución del pasado 24 de junio, el presidente Petro expresó lo siguiente:

“Yo no subí delincuentes a las tarimas. Con delincuentes hablaron alcaldes y otros; ojo con eso. La prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia: el que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven a la gente que está allá, en las cárceles, como gente en rehabilitación”.

Qué superficial explicación en su espectáculo televisado. Entonces lo que nos avisan es que continuaron las negociaciones con criminales y no políticos, sin marco jurídico, mientras tienen negociaciones con guerrillas que tampoco presentan avances.

Es decir, no solo es la farsa de la ‘paz total’, sino que también es la farsa de la paz urbana. Una cosa es desmovilizar: lograr procesos exitosos con agendas fuertes y estructuradas, con seguimiento de expertos y veedores; otra cosa es el exhibicionismo de bandidos sin compromisos serios.

A enfrentar, resistir y superar la degradación a la que pretenden llevar al país. El discurso con tono de amenaza y retador está lejos de su compromiso de desescalar el lenguaje, presidente.

Acá en Al Oído somos la voz de muchos que dicen: Colombia nunca cede ante la amenaza criminal.

Cerramos diciendo que el nuevo globo del Gobierno nace muy caído: la nueva narrativa que está repitiendo el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, es que quien no los deja gobernar es la Constitución del 91. Que, por eso, requieren de la “octava pataleta”.

De globo en globo, de pataleta en pataleta, el desgobierno es lo único que queda de la marca cambio. Bien lo dijo la canciller Laura Sarabia en su momento: este gabinete parece un jardín infantil.

Escuche Al Oído en La W:

Al Oído | La decadencia de Petro al exhibir a nueve criminales: tarimazo, el show más lamentable

