Análisis: ¿Polémica de España sobre gasto en OTAN es cortina de humo por el escándalo de corrupción?

En diálogo con La W, Alfredo Rodríguez​, quien fue asesor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se refirió al compromiso firmado por los líderes de esta organización para gastar el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) en defensa para 2035, como lo exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre el lío que tuvo España al creer que le habían aceptado invertir solamente el 2,1% de su PIB –cuando no fue así–, Rodríguez fue crítico con el jefe de Gobierno Pedro Sánchez al asegurar que “en estos siete años que lleva de Gobierno, no es que esté muy a favor de decir la verdad en todo lo que dice”.

Rodríguez explicó que resultaba evidente que a España no se le iba a aceptar solamente el 2,1%, pues “la cifra del 5% puede o no ser un exceso, pero es un acuerdo un acuerdo unánime de los países de la OTAN, así que no es una creencia”. Para el analista, el Gobierno español “ha intentado convencer a los españoles de su propia verdad que, normalmente, no es compatible con la realidad”.

¿Cómo desenredar el lío con España?

Sobre cómo se podría desenredar el lío con España, el analista respondió: “con la realidad”.

“La OTAN necesita unas fuerzas armadas modernas, comprometidas con la defensa de nuestros espacios comunes y eso implica una inversión en dinero. Quizá habría que pensar en que una cifra no es el valor más adecuado; si yo tuviera que tomar una decisión, no hablaría de un porcentaje, de un PIB, sino de un reparto de capacidades y lo que tenga que ser, será”, explicó.

Para el analista, incluso el dinero “se puede emplear mal” y en eso está de acuerdo con el presidente Pedro Sánchez.

¿Una cortina de humo?

Alfredo Rodríguez también se refirió a la posibilidad de que estas declaraciones dadas por el presidente de Gobierno Pedro Sánchez pudieran tratarse de una cortina de humo para desviar la atención a raíz de todo el caso de corrupción al que se está enfrentando su partido.

En ese sentido, Rodríguez consideró: “No tengo duda de que es una cortina de humo o una forma de ‘abanicarse’ con sus socios de Gobierno”.