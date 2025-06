“Hemos vendido el 90% de los apartamentos”: gerente del exclusivo megaproyecto en El Virrey

Luego de comprar 260 predios, a partir de esta semana empieza la construcción del megaproyecto de renovación urbana en El Virrey, Bogotá, tras 15 años de espera.

Gabriel Escallón, gerente de Cimento, la empresa de Amarilo detrás del proyecto, afirmó en W Radio que, de las personas que les vendieron predios, el 56%, es decir cerca de 104 familias, harán parte del proyecto como propietarios, o como beneficiarios de área en canje en apartamentos y oficinas.

El proyecto constará con “cerca de 145.000 metros cuadrados de apartamentos; 157.000 metros cuadrados de oficinas en dos torres; 19.000 metros cuadrados de comercio; unos 12.000 de servicios y vamos a contar, además, con hotel de muy alto nivel”, afirmó el gerente y agregó que habrá una sala de exhibición de arte.

La inversión total es de 2.2 billones de pesos y esperan abrir al público en tres años, o sea más o menos en 2028.

“Queremos traer a Colombia marcas que no existan. Entonces voy a mencionar marcas que no están digamos firmadas pero que no existen en Colombia, queremos marcas como Sandro, como Zadig&Voltaire, marcas que vengan a traer una oferta de moda”, agregó el ejecutivo.

Entre tanto, el empresario reveló que han vendido el 90% de los 202 apartamentos en un tiempo récord de un año y medio y tienen una lista de clientes que quieren arrendar las oficinas.

¿Y la movilidad?

Ante las dudas de los vecinos del sector, señalando que podría haber problemas de movilidad, el gerente afirmó que harán una ampliación de vías, específicamente la calle 85 tendrá un carril más; ampliarán la carrera 13 A en otro carril adicional, y habrá un deprimido con doble carril con separador en la 86 A para acceder a la carrera 15.

“Todas estas medidas de mitigación están calculadas y revisadas por nosotros, y también avaladas por la Secretaría de Movilidad y todos sus ingenieros”, señaló.

Asimismo, habrá 3.700 parqueaderos y las filas estarán dentro de los sótanos.