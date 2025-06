“Uno tiene que salir muerto, mocho, herido o desertar”: Andrés*, mercenario colombiano en Ucrania

Andrés*, mercenario colombiano en Ucrania, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de cómo son las misiones que deben cumplir y su proceso para haber llegado a esto.

Esto, luego de que fuentes confirmaran a La W que hay preocupación en las autoridades colombianas por un vuelo que despegaría desde Bogotá en la tarde de este miércoles 25 de junio con al menos 50 hombres a bordo, que viajarían hacia Ucrania para combatir en la guerra que se libra contra Rusia.

Andrés, soldado profesional de Colombia y quien lleva más de 10 meses dentro de la guerra en Ucrania, reveló que todo lo está haciendo por razones económicas.

“Yo vine fue por plata, para poder ahorrar y salir adelante, mi patria es mi familia, la economía y el bienestar”, dijo.

Andrés conoció de esto a través de TikTok, pues según contó, luego de ver varios videos viajó a Ucrania y firmó un contrato para iniciar a trabajar.

“La adrenalina me gustó y me puse a investigar y pues me dieron un correo para solicitar venir acá, me mandaron una carta y listo”, dijo, agregando que la Embajada de Alemania lo paró pero con la carta de invitación pudo continuar hacia Ucrania.

Tras 20 días del protocolo inicial, y 10 días de entrenamiento, empezó a trabajar.

“Cuando uno llega le ofrecían alimentación, me tocaba pagar el hospedaje y demás, luego llega a la unidad y lo recibían en la zona donde lo necesitaran”, afirmó.

Según afirmó el colombianos, ellos viven en casas abandonadas.

¿Cuánto le pagan a los mercenarios?

Aunque se han conocido varias denuncias por un incumplimiento con los pagos a los mercenarios colombianos, Andrés afirmó que a él sí le han pagado bien.

“A uno le pagan es por entrar a la línea de combate”, dijo.

Por otro lado, comentó que actualmente los ucranianos tienen dos caras, es decir que el trato no es el mismo dentro de combate y en la vida cotidiana.

“Cuando entra en batallones de solo colombianos el apoyo es poco porque somos extranjeros y no nos van a cuidar como a los ucranianos”, dijo.

Incluso, contó que hay batallones que al cumplir 6 meses lo mandan al frente de batalla durante 3 meses. “De allá usted tiene que salir muerto, mocho, herido o que deserte”, afirmó, agregando que el que deserte será asesinado en el camino.

Escuche la entrevista completa aquí: