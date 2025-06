Vía Barú en mal estado: Desde su entrega no ha sido intervenida por la administración distrital

La vía Barú conecta a los corregimientos de Pasacaballos, Ararca, Santa Ana y el pueblo de Barú y sirve de acceso principal al balneario de Playa Blanca, uno de los destinos turísticos más visitados en la ciudad.

Hoy, esta vía se encuentra descuidada porque nunca ha tenido mantenimiento y, además, hay unos intereses que, según el consorcio Vía Isla Barú, no fueron pagados por algunos contribuyentes en la zona. Esos intereses pasaron de 9 mil millones a más de 90 mil millones, precio que los contribuyentes no están dispuestos a pagar.

El estado actual de la vía es crítico en diferentes tramos y desde su entrega no ha sido intervenida por parte de la administración distrital, afectando a más de 30 mil personas que se movilizan por esa zona, entre transportadores, turistas y habitantes de la comunidad que denuncian afectaciones a los vehículos, largos trayectos para llegar e inseguridad.

“La carretera costó 47 mil millones de pesos y los contribuyentes quedamos debiendo 10 mil millones por capital. Hoy, entonces, el contratista cobra 102 mil millones de pesos. El señor Efraín Amin, quien es el contratista, le dice al distrito ‘si los contribuyentes no pagan los intereses, ustedes me tienen que pagar a mí’. Comenzaron el distrito y el señor Amín a discutir el tema en reuniones privadas, no sé a qué acuerdos llegaron, pero ahora apareció un otrosí donde Amín le van a pagar 30 mil millones por arreglar la carretera”, dijo en los micrófonos de W Radio, el representante de los contribuyentes, Eduardo del Río.

Actualmente en el Concejo de Cartagena se está tramitando un proyecto con el que buscan firmar un otrosí, para que sea el consorcio de Efraín Amín quien intervenga la vía.

“El mantenimiento no quedó dentro del contrato inicial porque era un contrato de obra. Ahora mismo, están haciendo un otrosí para reparar la vía. Lo preocupante de esto, y que me parece irresponsable, es que, si Efraín en los procesos judiciales le está diciendo a los contribuyentes que si no le pagan los 92 mil millones de intereses, entonces el distrito tiene que pagarlos. Antes de firmar ese otrosí, tienen la obligación de decirle que no se van a pagar intereses sobre intereses”, dijo.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay reconoció el actual estado de la vía y señaló que, pese a los líos jurídicos, inició hoy, 25 de junio, la rehabilitación de los tramos en mal estado con una inversión por parte del distrito de 30 mil millones de pesos.

Escuche aquí la entrevista completa:

