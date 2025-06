Andesco cuestionó el borrador de proyecto de ley para bajar tarifas de energía eléctrica

Luego de que el Ministerio de Minas y Energía informó que estaba listo su borrador de proyecto de ley sobre reducción de tarifas de energía eléctrica, en entrevista con La W, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, aseguró que esa no es la forma de bajar tarifas y que más bien es un borrador de proyecto que se está presentando debido a que ya inició el último año del presidente Gustavo Petro.

En sus declaraciones en el Congreso número 27 de Andesco, el líder gremial envió un mensaje al ministro Edwin Palma sobre el tema. “Yo creo que lo que tiene que pensar primero es que hay que hablar con los congresistas, es una falta de respeto pensar que va a presentar un proyecto sin haber concertado, y segundo, que no haya venido al congreso más importante de servicios públicos donde tenía el escenario para que verdaderamente podamos tender puentes”.

Así mismo, el líder gremial pidió al Gobierno que tenga en cuenta experiencias pasadas en las que se ha tratado de bajar tarifas a través de leyes, las cuales no han salido de la mejor manera.

Agregando que “cuando hemos hecho leyes para bajar tarifas han sido un fiasco y en los países donde se ha hecho no ha dado resultado. Aquí no podemos poner en riesgo la suficiencia financiera a las empresas si no queremos tener apagones. Y repito, Colombia está a puertas de tener esos apagones no porque queramos, sino porque también ha faltado ese liderazgo”.

Frente a soluciones, Andesco aseguró que se debe iniciar por sacar a todos los colados de los subsidios de energía de los estratos 1, 2 y 3; también que se genere una verdadera voluntad desde el Gobierno y el MinEnergía, de sentarse a buscar soluciones estructurales; pero, que sean ejecutables y alcanzables. Por último, no generar falsas expectativas con proyectos de ley que factiblemente no tienen un futuro viable.

Finalmente, el presidente Sánchez manifestó que sus peticiones se hacen con el fin de evitar inconvenientes para Colombia y cumpliendo su rol como líder gremial, que no está interesado en hacer política, que tampoco va a ser candidato y que por lo mismo su mensaje es que Colombia actualmente no necesita un ministro que haga política.

Escuche la entrevista completa a continuación: