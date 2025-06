“Le hemos colaborado a muchos alcaldes y gobernadores”: alias ‘Douglas’

José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, vocero de paz de la negociación que se adelanta entre el Gobierno Nacional y los cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, aseguró en diálogo con La W que ha ayudado a varios candidatos a alcaldías y gobernaciones del país.

Aunque no dio nombres ni ciudades específicas, afirmó que: “a todos, a la mayoría les he colaborado, pero esas son cosas que uno las dice en su momento, porque uno sabe las consecuencias, entonces cuando sea el momento oportuno lo vamos a hablar ante el que nos toque”.

Asimismo, destacó que cuando decida hablar sobre el tema lo hará con pruebas, “no estamos hablando mentiras, yo no soy de los que sale a hablar de algo de lo que no tenga pruebas, no me voy a inculpar yo mismo”.

“Acá en Colombia, es el bandido contra el honorable alcalde, el honorable fiscal, el honorable presidente, eso es así. El mentiroso siempre va a ser bandido, el matón, el asesino siempre va a ser el culpable de todo, pero los que son asesinos con micrófonos y con bullying esos son los que mandan y a esos sí les creen”, puntualizó.

Por último, alias ‘Douglas’ mencionó que no invitaría a las personas a votar y a respaldar al Pacto Histórico para las próximas elecciones, “eso es voluntario, cada persona mirará por quién vota, si nosotros estamos en la legalidad no tenemos por qué salir a esas cosas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “El que firme el acuerdo tendrá que cumplir”: alias ‘Douglas’ sobre mesa de paz de Itagüí 23:50 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en VIVO: