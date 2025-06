Luis Cortés y su ‘Corazón Negro’: flamenco pop para sanar el alma

Luis Cortés no canta desde el ego, sino desde la herida. En ‘Corazón Negro’, su más reciente trabajo discográfico, el artista español explora los rincones más oscuros del alma: el desamor, la ansiedad, la autodefensa emocional y la búsqueda de paz interior. Con una voz que lleva la cadencia del flamenco y una producción que abraza lo mejor del pop actual, el disco es un acto de catarsis y valentía artística.

La conversación con W Radio comenzó con uno de sus momentos más comentados: la colaboración con Camilo en ‘Desamarte’, una canción triste pero luminosa sobre la pérdida amorosa. “Fue una experiencia súper bonita. Desde hablar con él hasta grabar juntos, todo el tiempo fue positivo. Me sentía como en una nube”, contó Cortés, que reconoció que la cercanía con el colombiano marcó un antes y un después en su carrera.

A partir de esa experiencia, nació una amistad y también una nueva etapa creativa. En ‘Corazón Negro’, Cortés se permite hablar sin filtros. “Es un disco en el que expreso lo que no dije por miedo. Todo lo que me guardé en su momento, lo solté aquí”, afirma. Y una de las canciones que mejor refleja ese ejercicio emocional es Mi casa, un tema que aborda la ansiedad desde una perspectiva introspectiva y honesta.

“La casa soy yo, es mi cabeza”, explica Cortés. La canción surgió de una conversación íntima con su amigo y productor Nerso, también afectado por la ansiedad. Juntos, decidieron componer un tema que pudiera darle voz a quienes sufren en silencio. “Muchísima gente la tiene y no lo sabe. O no sabe cómo nombrarla. Este tema trata de abrir esa brecha”, dice el artista, convencido de que hablar de salud mental es un acto urgente.

Pero ‘Corazón Negro’ también habla del amor que duele. De esos vínculos que se agotan, de los afectos que no duran. En ‘Coraza al corazón’, una de sus canciones favoritas del disco, Luis se despide del amor fugaz y se protege. “Ya me he cansado de esos amores de usar y tirar. Le pongo coraza al corazón para no volver a caer”, comenta.

Su sonido es una fusión trabajada entre tradición y modernidad. Aunque no se considera un purista del flamenco, sí reconoce que su ADN gitano atraviesa cada melodía. “Uso palmas, cajas, guitarra flamenca… pero también elementos pop, percusión más electrónica. El reto es que suene auténtico”, explica. Para lograrlo, cuenta con el respaldo de Sound Blaster Records y de su productor de confianza, Nerso, a quien define como “un monstruo creativo”.

El álbum no se detiene en la introspección. Canciones como ‘Por amarte’ hablan de relaciones que consumen y alejan al individuo de sí mismo. “A veces, por estar con alguien, dejas de lado tus sueños, tu familia, tus pasiones. Y cuando eso se acaba, te das cuenta de que te perdiste”, reflexiona.

Tras el lanzamiento, Luis Cortés se prepara para una gira por España que comenzará el 13 de septiembre. No descarta extenderla a América Latina, incluyendo a Colombia, donde su música ya comienza a resonar con fuerza. Mientras tanto, invita a los oyentes a escuchar ‘Corazón Negro’ en todas las plataformas digitales y a seguir su trabajo en redes como @luiscortes_sbr.

“Lo importante es que la gente conecte, que se detenga un segundo a pensar qué siente, y que disfrute. Que lo goce”, afirmó.

Escuche la entrevista aquí:

