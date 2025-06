Proyecto de ley busca que se penalice el mercenarismo en Colombia: congresistas debaten

A propósito del avión que despegó desde Colombia con rumbo a Ucrania con al menos 50 hombres a bordo, para combatir en la guerra que se libra contra Rusia, en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca que Colombia ratifique la Convención Internacional contra el Reclutamiento y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada en 1989 por Naciones Unidas (ONU).

Al proyecto le hace falta su cuarto y último debate; en La W, hablaron los representantes Alirio Uribe, del Pacto Histórico, quien defendió la iniciativa que fue presentada, en su momento, por la Cancillería de Luis Gilbertio Murillo; y el Jhon Jairo Berrio, del Centro Democrático.

“Sí hemos dado el debate en el Congreso y sí queremos que esa convención se apruebe. A la luz del derecho internacional humanitario, los mercenarios no tienen derechos. Colombia debe ponerse a tono con esos estándares internacionales”, dijo Uribe.

El representante citó estudios que calculan que al menos 25.000 colombianos han estado en conflictos internacionales: “Debemos aspirar a que nuestros jóvenes no mueran ni como soldados, ni como guerrilleros, ni como mercenarios. No podemos permitir que vayan de carne de cañón a guerras en las que Colombia no es parte”, agregó.

El proyecto, hay que decirlo, permitiría que Colombia tipifique el mercenarismo como un delito y tome medidas para frenar el reclutamiento. El representante Berrío, del Centro Democrático, expresó sus reservas frente al proyecto.

Según dijo, el convenio trabaja bajo una definición ambigua de “mercenario” y que podría criminalizar a quienes trabajan legalmente en seguridad en el exterior: “Esa palabra es muy difusa. ¿Qué pasa con quienes van a proteger infraestructura petrolera en Dubái o Arabia Saudita? ¿Ellos también serían mercenarios?”, cuestionó Berrío.

Y agregó: “Estamos hablando de gente que, con su experiencia militar, se gana la vida en el exterior. ¿Por qué no tienen ese derecho, como lo tiene un médico o un ingeniero que se va a trabajar?”, dijo.

En todo caso, Uribe reiteró que el tratado sí delimita qué es el mercenarismo, y que no se trata de perseguir escoltas ni contratistas legales: “El problema es que, a pesar de que la convención tiene 36 años, sólo 37 países la han ratificado. Es una aspiración de la humanidad que no se use a las personas como bandas armadas en conflictos que no conocen”, dijo Uribe.