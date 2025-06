“Sé de Gobierno y a dónde debe dirigirse el país”: Alfredo Saade, nuevo jefe de Gabinete

Alfredo Saade habló en La W tras posesionarse como nuevo jefe de gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que su trabajo es “articulador con todos los ministros y directores, para revisar como están esos semáforos, como está lo que se ha prometido al pueblo”.

Saade consideró que es posible “lograr muchísimo más de lo que el Gobierno ha conseguido, con miras a que el programa de Gobierno se cumpla y la gente siga con ese deseo de poder votar por el programa del cambio”.

En cuanto a las críticas que él hacía en el pasado a los medios de comunicación y el Congreso de la República, proponiendo su cierre, Saade respondió: “Yo me debo a unas directrices del señor presidente. Sigo pensando en que hay que buscar la manera de que los medios de comunicación mantengan la verdad en los titulares y todo lo que se diga”.

También aseguró que, desde un principio, él pidió Asamblea Nacional Constituyente y la reelección del presidente Petro, “no como un tema de autoritarismo, como se me tilda, sino porque la Constitución Nacional está trasquilada: hoy no existe la Constitución del 91 (…) yo creo que hoy el poder popular tiene la gran oportunidad de una Asamblea Nacional”.

Saade agregó que su “carácter y firmeza” no cambian por un puesto y también se refirió al desescalamiento del lenguaje a través de redes sociales: “Le están exigiendo al presidente que baje el tono cuando él lo que ha mantenido son verdades y los medios de comunicación no bajan el tono (…) yo estoy comprometido y firme con que todos nos reconciliemos. No le exigimos solo al presidente, (también) cuando sale la derecha a decir que es ‘asesino’ y todas esas cosas que se dicen de un hombre que le está sirviendo al país”.

El nuevo jefe de Gabinete dijo que es un hombre edificado sobre fundamentos de transparencia, de rectitud y honestidad, “con carácter firme que mantendré hasta último momento”. Así, expresó que es un hombre “edificado académicamente y que sabe de Gobierno, que sabe a dónde debe dirigirse el país y por eso (estoy) acá; para ayudar desde adentro a un Gobierno que lo está haciendo bien”.

Alfredo Saade es abogado de la Universidad Libre, especialista en Gerencia en Gobierno y Gestión Pública. Fue presidente de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia (Asoáreas) y exdirector del área metropolitana de Valledupar. Trabajó con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la Casa de la Cultura en Valledupar.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause “Sé de Gobierno y a dónde debe dirigirse el país”: Alfredo Saade, nuevo jefe de Gabinete 17:10 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: