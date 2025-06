Así impacta baja de calificación de Moody’s y S&P al bolsillo de los colombianos: exministro explica

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, afirmó en W Radio que la medida de suspender la regla fiscal abrió las compuertas del endeudamiento y esto llevó a las manifestaciones de las dos agencias calificadoras de riesgo, que fueron muy negativas para Colombia.

Pero, el asunto, agrega, se pondrá más turbulento. “El descrédito internacional de Colombia, fiscalmente hablando, está apenas comenzando a mostrar sus malas consecuencias y eso lo vamos a haber aumentado en los días que vienen desafortunadamente”.

Sobre las consecuencias de esta decisión señaló que “las repercusiones son que nos están cobrando unas tasas de interés altísimas por cualquier colocación de bonos que se haga en el exterior”. “Y también estamos pagando una cosa que se llama prima de riesgo, es un plus a la tasa de interés, la más alta prima de riesgo de toda la región”, afirmó.

Y eso, por supuesto, tiene repercusiones para el colombiano de a pie, aunque aún no las perciba. “Si el Gobierno tiene que pagar más por tasas de interés y se nos hace más costoso el acceso a los mercados, entonces va a tener que destinar más parte de su presupuesto, el Gobierno, a atender la deuda ahora encarecida por el mal manejo fiscal y menos recursos les está quedando para hacer inversión pública e inversión social”, explicó.

El economista alerta que, si seguimos así, “con esa indiferencia frente a lo fiscal, pues va a llegar un momento en Colombia de que cierren los grifos del endeudamiento, como se los cerraron a la Argentina en los tiempos”.

¿Vendrán más impuestos? Ante esa pregunta, Restrepo afirmó que “sí. Si el que haya de venir para suceder a Petro es responsable y vuelve a poner los niveles de deuda en lo que es sostenible, para hacerlo tendrá que apoyarse en mayores impuestos”.

No obstante, dijo que la reforma tributaria que el Gobierno radicará en el segundo semestre, y con la que busca recaudar 19 billones de pesos, es algo “utópico en un momento en que las relaciones políticas están completamente resquebrajadas entre Ejecutivo y Legislativo”.

Eso sí, desmintió al presidente Gustavo Petro, quien señaló que la reforma tributaria que el Congreso no aprobó hubiera evitado la decisión de las calificadoras.

“Las agencias calificadoras que nos bajaron la calificación no dicen lo que dice el presidente Petro. Dicen todo lo contrario. Dicen que nos están bajando la calificación. No porque hace dos años se negó una ley de ajuste fiscal que tuvo pues muchas peripecias políticas y muy mal presentada por parte del gobierno. Pero están diciendo otra cosa. Estamos bajando la calificación porque no nos convence que este gobierno esté renunciando a mantener la regla fiscal. Es decir, los límites de prudencia fiscal y que haya decretado una vacancia de esta ley por tres años. No es que se están refiriendo ni tienen el espejo retrovisor que maneja el presidente Petro”, aclaró el experto.

