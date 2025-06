Usó su reconocimiento como congresista para obtener ventajas políticas: UTC sobre Miguel Uribe

Felipe Durán, vicepresidente nacional de la Unión de Trabajadores de Colombia, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles sobre la polémica demanda que interpusieron solicitando la pérdida de investidura de Miguel Uribe, quien lucha por sobrevivir a un atentado sufrido hace 20 días.

El sindicato Sinsergen, por medio de su presidente Carlos Alberto Sánchez Grass, solicitó al Consejo de Estado que decrete la pérdida de investidura del senador del Centro Democrático, Uribe Turbay.

Sánchez Grass aseguró que él no iba a hablar del tema y por ende, delegó a Felipe Durán de la Confederación UTC para explicar dicha demanda.

De acuerdo con Durán, Miguel Uribe es el único senador que ha sido denunciado por “hacer política indebida”.

“Sinsergen ha hecho esta acción en contra de Miguel Uribe”, confirmó.

¿Qué tiene que ver la acción política de un colombiano con el propósito de un sindicato?

“En las vías de derecho representamos a los trabajadores en las diversas modalidades que surgen, en este caso se parte del proceso de que hay unos representantes del pueblo colombiano en el Congreso de la República, eso naturalmente tiene unas implicaciones”, explicó Durán.

Además, enfatizó en que “la vocación de un congresista es justamente representar al pueblo colombiano y actuar genuinamente en defensa de él”.

Siendo así, y para el caso específico de Miguel Uribe, Felipe Durán aclaró que la demanda manifiesta una serie de hechos que “demuestran de manera indubitable que el señor Uribe Turbay utilizó su posición institucional y su reconocimiento como congresista para obtener ventajas políticas en favor de su aspiración electoral”.

Aunque el vicepresidente de la confederación afirmó que no tienen ningún favoritismo político, aclaró que para el caso del presidente Petro, cuando era senador y realizaba su campaña presidencial como tal, no se impuso una demanda debido a que “hay varias organizaciones que están ejerciendo acciones legales contra el presidente, no se le puede acahacr todo a la UTC con una cobertura tan alta”, dijo.

Además, dijo que estos hechos (la demanda) hacen parte de las acciones cotidianas, solo que, según dijo, este caso se ha vuelto muy mediático por el estado en el que se encuentra el senador Uribe Turbay.

