“Gobierno Petro renunció a la lucha antidrogas”, dice Valencia; responde el oficialismo

El devastador informe de la ONU que reveló que Colombia concentra más del 67% de los cultivos de hoja de coca del mundo (253.000 hectáreas de un total mundial de 376.000) generó diversas posturas en el Congreso. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, pasaron por La W.

Valencia señaló directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y calificó las cifras del informe como “una crónica de una muerte anunciada” tras el aumento de los cultivos ilícitos.

“El presidente Petro decidió que ya no se hacía erradicación forzosa, no insistió en la fumigación, no destruyeron laboratorios y la cifra de control de precursores químicos cayó”, aseguró.

Y agregó: “Colombia está produciendo 2.600 toneladas métricas de cocaína, lo que representa casi el 70% de la cocaína del mundo. Este Gobierno renunció a la política antidrogas y con el proceso de paz total despejó territorios para los grupos ilegales”, dijo.

Desde el oficialismo, el representante Gabriel Becerra reconoció que Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína: “Las cifras siguen siendo muy elevadas. Independientemente de cuál sea el dato, Colombia es el epicentro del problema. Hay que reconocer la labor de incautación que hacen la Policía y las Fuerzas Militares”, señaló.

Eso sí, defendió la estrategia de sustitución de cultivos impulsada por el Gobierno Petro: “Los planes de sustitución anteriores fracasaron porque se enfocaron en soluciones individuales, cruzadas por la corrupción. Insistir en la erradicación forzada es echarle candela al fuego. El 80% de la resiembra ocurre cuando se hace erradicación forzosa”, advirtió.

El representante Becerra también se refirió al Acuerdo de Paz con las Farc y aseguró que el gobierno del expresidente Duque también tiene responsabilidad: “más de 10.000 familias firmaron compromisos con el Estado y este no les cumplió. ¿Cómo se va a recuperar la confianza? No fueron ellos quienes incumplieron. Fue el Estado, especialmente el gobierno anterior”.

