Israel no busca matar civiles, no es su intención: experto en seguridad nacional sobre Franja de Gaza

Danny Citrinowicz, miembro del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Israel, se refiere a las declaraciones del Ejército en las que asegura que ha atacado 900 objetivos en Irán y matado a 11 científicos nucleares en la ‘Operación León Ascendente’.

Para iniciar, aseguró que no se destruyó por completo el programa nuclear de Irán, “hay ciertos logros, pero no podemos decir que destruimos por completo el proyecto nuclear iraní. Se logró disminuir y retrasar el programa nuclear iraní de una manera importante, se destruyó la capacidad de enriquecimiento en cierta medida, pero Irán puede reconstruir ese programa nuclear si quiere, no sé en cuando tiempo, pero podría hacerlo a pesar de todos los ataques de Estados Unidos e Israel”.

Asimismo, indicó que “sabemos que hay una buena cooperación entre Irán y Rusia, pero Rusia está muy ocupado por su guerra en Ucrania, entonces China se vuelve una buena opción para comprar aviones y Corea del Norte se vuelve un candidato para cooperar con Irán. Lo que sabemos es que Irán no se va a rendir. Va a seguir construyendo esas alianzas, van a aprender de esto para hacer los ajustes correctos para defenderse mejor en el futuro”.

Por otra parte, especificó que no cree que esta guerra con la autoridad Palestina se resuelva con el tema de Irán, “son temas aparte, independientemente de lo que ocurra con Irán, esa negociación con el Estado Palestino debe ser de manera independiente. A los países del Golfo les preocupa mucho esta guerra que estamos viendo. Israel no quiere solucionar esto de manera diplomática sino por medio de la fuerza”.

Citrinowicz también destacó que “el régimen de Irán no tiene un remplazo a la vista, están sufriendo internamente un problema de legitimidad, pero Israel cometió un error atacar los objetivos que no tienen que ver con el régimen, entonces las personas entienden que es una guerra contra el país en general. No veo una alternativa para un cambio de régimen”.

Por último, se refirió a la guerra en la Franja de Gaza. Allí mencionó que “el ejército de Israel no mata civiles porque busquen hacerlo, la situación en Gaza es perturbadora, pero porque Hamás controla a la población, a la ayuda humanitaria y eso causa caos. Entonces Israel no mata civiles, no es su intención ni lo que buscan”.

