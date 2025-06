“No podemos seguir tolerando este nivel de estigmatización”, Laura Gil, sobre informe de la ONU

La embajadora itinerante para la política global de drogas de Colombia ante la ONU, Laura Gil pasó por los micrófonos de La W y se refirió al informe Mundial sobre las drogas 2025 y manifestó que, aunque Colombia debe aceptar su responsabilidad, no se puede tolerar la estigmatización sobre los cultivos de hoja de coca.

“nosotros tenemos que asumir las responsabilidades que nos corresponden, pero no podemos seguir tolerando este nivel de estigmatización, les pregunto a los productores de drogas sintéticas, ¿los tratan como nos tratan a nosotros? No. Yo creo que ese ha sido mi mensaje más insistente desde que he estado aquí”, dijo.

En ese mismo sentido explicó que en las cifras del informe, solamente el 25% está relacionado con la cocaína, y que la problemática está en otras drogas ilícitas y los productores y consumidores de las mismas.

“Hay 316 millones de consumidores de drogas ilícitas en el mundo, 316, y 25% consumen cocaína. Y el panel que precedió la presentación del informe de ayer, todo fue sobre cocaína y América Latina (…) ¿Por qué los únicos muertos que cuentan en estos informes de Naciones Unidas son los muertos de sobredosis? ¿Por qué nuestros muertos, los muertos que dejamos en tratar de disminuir la producción? ¿Por qué ellos no están contados?”, puntualizó.

Cabe recordar que, según el informe de la ONU, en 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga (excluidos el alcohol y el tabaco); es decir 6% de la población entre 15 y 65 años, frente a 5.2% de la población en 2013.

Con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguido de los opioides (61 millones), las anfetaminas (30.7 millones), la cocaína (25 millones) y el «éxtasis» (21 millones).

Por otra parte, la embajadora explicó que hay que hacer un cambio de estrategia en el combate contra las drogas.

“nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden a encontrar una fórmula que dé más resultado de la que hemos venido usando. Cuando se estaban erradicando forzosamente a altos niveles con glifosato, nunca bajamos de 58.000 hectáreas. Nunca logramos completamente erradicar esto”, puntualizó.