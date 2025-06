Directora de Prosperidad social explica cómo funcionará pilar solidario de reforma pensional

La directora encargada de Prosperidad Social, Carolina Hoyos Villamil, pasó por los micrófonos de La W para explicar en detalle en qué consiste el pilar solidario que hace parte de la reforma pensional.

Sobre el objetivo de esta iniciativa, la funcionaria afirmó que “el pilar solidario hoy le da la esperanza a más de 3 millones de adultos mayores que nunca se pudieron pensionar”.

“Hoy el 24,6% de los adultos mayores viven en pobreza y el 8,9 de viven en indigencia. El 63% de estos 3 millones de personas mayores son mujeres y el 37% son hombres. La mayoría de personas vive en zona rural y el en zona urbana. Entonces, el propósito del pilar solidario es garantizar una renta solidaria para estas 3.000.100 personas mayores”, detalló.

Según explicó Hoyos, “en adelante con la reforma pensional vamos a pagar $230.000, en el caso de mujeres mayores de 60 años y en el caso de hombres mayores de 65 años”.

“Lo primero es que con la reforma pensional vamos a garantizar que esto se vuelva un gasto inflexible, es decir que todos los gobiernos garanticen el pago de esta renta solidaria en adelante y no que quede la decisión de los distintos gobiernos si aumentan o no el monto o si disminuyen o no la cobertura”, agregó.

La funcionaria también mencionó que “hay un cambio adicional que trae esta reforma y es que les van a dar también una pensión preferencial, por decirlo de alguna forma, a los indígenas, a las personas afrocolombianos, a raizales, a palenqueras”, además de campesinos y campesinas quienes no hayan podido pensionarse.

Hoyos comentó en detalle cómo se espera implementar esta nueva renta del pilar solidario; uno de los cuatro pilares que conforman los cambios de la refoma pensional.

Escuche la entrevista completa aquí: