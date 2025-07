Jerlin Campo tuvo de los mayores puntajes en concurso interno: Villabona sobre alerta de Reyes

Luego de la denuncia del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, sobre el nombramiento de Jerlin Arley Campo Angulo como director en Buenaventura pese a que su hoja de vida le fue recomendada a él por parte de Roy Barreras y luego apareció en las carpetas allanadas en la casa de ‘Papá Pitufo’, se pronunció Jairo Orlando Villabona, también exdirector de la Dian.

Villabona reveló en primicia en W Radio que Campo fue nombrado en su administración pues ocupó uno de los primeros lugares en la convocatoria interna que hicieron en esa entidad, en la administración de Luis Carlos Reyes.

De hecho, señaló que cuando llegó a la Dian escuchó rumores de líos de algunos directores regionales y por eso solicitó información de investigaciones disciplinarias y de Fiscalía y algunos tenían imputaciones.

“Cuando vi esa situación le solicité a mi equipo que hiciéramos unos cambios provisionales inmediatos mientras que se hacía un proceso más de fondo y se pudieran escoger las personas”, narró y agregó que así nombró alrededor de cuatro provisionales, incluido el de Buenaventura.

Tras ello, señaló que la dirección corporativa, que maneja los nombramientos, le informó que había un proceso que venía del 2022, donde se presentaron cerca de 500 funcionarios de carrera.

“A mí me pasaron un listado de las personas que eran los primeros clasificados por las pruebas (...) cuando me pasaron a mí el señor no tenía ni investigaciones disciplinarias. Aunque yo no fui el que lo seleccionó, fue un grupo el que lo hizo”, explicó Villabona.

Y agregó: “se hizo la convocatoria con la dirección de gestión corporativa, con psicólogo, con el director de analítica (...) pruebas de polígrafo, se hicieron las pruebas psicológicas, se hicieron todos esos procesos, y este señor sacó entre los mayores puntajes, o fue el mayor puntaje”.

Con base en eso escogió a finales del año pasado a alrededor de nueve directores seccionales, entre esos, a Jerlin Campo.

“Yo no lo escogí porque yo podía como director de la DIAN haber escogido a una persona y decir: es usted, porque tenía la potestad de hacerlo. Yo preferí no hacerlo y hacerlo, hacerlo de esta forma con un grupo, que revisara la lista de que había de los que estaban en esas en ese en ese concurso, en esa convocatoria”, señaló el exdirector.

Sobre si lo conocía, fue enfático en que no. “Yo no conocía nada de ese señor. (...) yo no tenía información de que tenía problemas, de que estaba en lista de Pitufo, nada”, señaló el exdirector y enfatizó en que “no hubo ninguna advertencia sobre esa persona”.

Finalmente, dijo que no conoce a Roy Barreras y nunca habló con él. “Ni siquiera conozco a Roy Barreras, nunca lo he visto, nunca hablé con él, nada”.