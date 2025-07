“Uno de los anhelos de la institución es poder conseguir la Libertadores”: Daniel Torres

En el marco de la victoria de Santa Fe contra Independiente Medellín de 2-1 en el Atanasio Girardot, el equipo ‘cardenal’ consiguió su décima estrella, sacudiéndose así de una sequía de tres finales sin conseguir la victoria así como de nueve años sin gritar: ¡campeón!.

Frente a la sensación de conseguir el campeonato tras varias finales esquivas, esto fue lo que opinó Torres: “Agradecido con Dios por disputar cada una de esas finales, es algo que yo creo que es necesario, no solamente en lo deportivo sino a nivel personal, valorar todos esos éxitos que uno puede conseguir", dijo.

Las críticas fueron un punto alto en el trascurso del semestre por diferentes aspectos, Torres es uno de los hombres con experiencia del club e hizo un análisis sobre ello: " Ha sido un semestre que hemos vivido con mucha incertidumbre por resultados, por rendimiento, aún por esa falta de unión que en su momento pudo haber con la afición. Siempre me he basado en lo que es Santa Fe, lo que dice su escudo, y es creer así no lo podamos ver, creer en Dios que es quien todo lo sabe y nos ayuda a afrontar cada dificultad. Sabíamos que en cualquier momento nos íbamos a estabilizar, podíamos unirnos y conseguir algo que, para muchos, incluso para nosotros mismos, podía ser difícil. Lo logramos y en ello damos gloria a Dios".

No solo lo psicológico sino también lo espiritual jugó un rol importante en medio de la obtención del campeonato: “Hubo momentos de caos. Aún en la final: el primer partido, Medellín fue superior a nosotros y creó las opciones más claras. Pude verlo de una manera diferente y compartí con el equipo que nosotros ahí habíamos ganado el partido, ellos habían tenido opciones muy claras y no las habían hecho, nosotros generando una o dos opciones y teniendo la efectividad que ellos no tuvieron íbamos a conseguir el título. La verdad, el campeonato lo ganamos nosotros acá, cuando ellos no aprovecharon las oportunidades que tuvieron”.

Por su parte, Torres también se refirió a su compañero de equipo, Hugo Rodallega, sobre la lesión que sufrió en los trabajos de calentamiento previo al duelo de la final-vuelta. “Estábamos en unas definiciones, él golpea a portería y en seguida se empieza a tocar el abductor, se me acerca y me dice que siente un pinchazo. Lo primero que yo hago es recordarle algo: que Dios le habló a él a través de la profeta Sandra, y animarlo en poder confiar que Dios no miente y lo había traído hasta acá, que eso no era en vano y que no lo iba a sacar en un calentamiento. Eso y las ganas que tenía le permitieron aguantar hasta el gol. Lo dio todo”.

Ya consiguieron el campeonato, ahora el reto está en pelear por la Copa Libertadores. " Hay algo que ha caracterizado a este equipo y es el paso a paso, el día a día. Yo sé que uno de los anhelos de la institución, de la hinchada es conseguir la Libertadores. Ya conseguimos la Sudamericana y qué bendición poder tener las dos. Pudimos llegar a esta final y ganarla porque íbamos día a día, partido a partido. Es verdad que tenemos la Libertadores asegurada, pero primero tenemos otra Liga por jugar y queremos ser bicampeones. Es lo primero en lo que nos debemos enfocar".

Escuche la entrevista completa aquí:

"Uno de los anhelos de la institución es poder conseguir la Libertadores": Daniel Torres

