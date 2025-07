Al Oído | Laura Sarabia y su último viaje sin regreso; renuncia por coherencia ética y política

Más que una renuncia.

La renuncia de la canciller Laura Sarabia, no es una renuncia más, esta habla de una crisis concreta y explícita que deja en evidencia un Gobierno que hace mucho perdió la cohesión.

Esta decisión que Laura Sarabia venía pensando desde hace varios meses deja una alerta no menor, el pulso en el Gobierno de la pelea inicial lo ganó el tigre, el que en unos audios filtrados, se pudo conocer cómo decía que él nunca perdía y desde su llegada a Casa de Nariño quedó claro.

También marca una nueva era con Alfredo Saade, jefe de gabinete, quien al parecer cuenta con la confianza del presidente y luego de la fuerte discusión que sostuvo con Sarabia, sale ella y se queda él. Cosa que preocupa, porque en este Gobierno hemos aprendido que lo difícil no es lo que pasa ni las renuncias de quienes se van, lo grave es quien llega y a cumplir qué órdenes por encima de lo técnico y responsable.

Quien fue la voz de la disciplina del gabinete y quien asumió y resolvió distintas crisis se aparta. De acuerdo a lo dicho en la carta, se va por dos temas delicados: el primero, decisiones que no comparte haciendo referencia a las alarmas que encendió frente a temas de pasaportes pero ojo, también dice que por los nuevos rumbos del Gobierno. Apelando a su coherencia, no solo política, también moral.

Ahí quiero que a su oído nos detengamos, lo que en esas palabras puede interpretarse es que hay un rompimiento no solo político, también ético y es ahí, cuando quienes fueron más leales y cercanos pierden motivos para continuar en un proyecto que se rompe la columna vertebral, lo cual deja una confianza de Gobierno lastimada. El mensaje es claro, quien no sea capaz de cumplir órdenes del presidente sean técnicas, responsables o no estará afuera.

La unidad que tanto buscaron vender en la narrativa del cambio no la lograron, ni de manera interna, en la fase de recta final que inicia.

Sarabia también expresa: “Les deseo un cierre de Gobierno exitoso (…) Colombia sí puede ser una potencia de la vida. Ese sueño requiere unidad, humildad y decisiones valientes”.

Unidad que no tienen, humildad que no es lo que los representa y decisiones valientes que no toman, porque este Gobierno olvida que es más importante tomar decisiones difíciles a elegir las populares. Esa última frase me quedó haciendo eco, porque es como si Laura se fuera con el sentimiento que tenemos todo, les quedan meses para ver si algo logran hacer porque a hoy, el cambio no se vio.

Se fue una mujer pila, brillante y valiente que demostró todo el potencial que tiene, distinto a quien, burlándose de ella, la quiso mostrar y lo hizo ver más minúsculo.

A Laura, solo decirle que ojalá le hable con la verdad al país porque coherencia también es decir la verdad, lo que conoce, la primer lealtad es a la patria .

Cerramos este Al Oído diciendo que al Gobierno se le agota el tiempo con implosiones internas y con decisiones que ya nadie se atreve a defender.

Laura nos demuestra que las mujeres en escenarios de poder si pesamos y transformamos, pero también nos recuerda que nos falta mucho para estar en igualdad de condiciones a los hombres, que por años han tenido el poder.

Reflexión de Al Oído

En redes se ha visto una “polémica” a raíz de la comisión que acompañó a la canciller Sarabia a China y el nombre de Laura Daniela Beltrán ha sido protagonista. Laura Daniela se dio ha conocer en el mundo digital hace más de 8 años y se le conoce como ‘Lalis’.

‘Lalis’, es periodista y está terminando una maestría en la Universidad Externado de Colombia, tiene experiencia en redes sociales (camino que a muchos, no solo ha ella, tiene hoy en escenarios de poder y de opinión pública). Minimizar su trabajo porque es influencer sería entrar en una disfrazada censura y coartar la libertad de prensa que nadie debe permitir. Este no es un tema de ideologías, en el gobierno pasado curiosamente también a mujeres les hacían lo mismo, recuerdo el caso de la abogada Natalia Bedoya.

No hay delito en tener influencia y conectar en redes y ejercer otros contratos, no hay delito en tener opiniones y trabajar. No hay delito en ser mujer y alzar una voz. Ojalá todos recordemos que no importa si pensamos diferente, pero cuando defender la libertad y derechos de otros se trata deberíamos pararnos a defender como si fuera la propia.

Las mujeres podemos estar en cualquier escenario por nuestra hoja de vida, no nos pueden cuestionar por lo alto que suena nuestra voz, por si somos o no de redes o por si tenemos o no una pareja. Ya es hora de que avancen.

Desde Al Oído pedimos respeto y decimos No a cualquier hostigamiento digital. Ni de un lado ni de otro, es respeto. Ese mismo que nos tiene hoy suplicando un milagro por Miguel Uribe.