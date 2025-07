López prepara lista a Congreso y presidenciables para 2026: “Queremos complementar al Pacto”

La senadora Clara López, del Pacto Histórico y quien lidera la coalición ‘Unitarios’ de cara a las elecciones del 2026, explicó su apuesta política. Y aseguró que aunque buscan una precandidatura presidencial, su objetivo es respaldar una candidatura única del progresismo.

“Nosotros aspiramos a sacar una lista independiente al Senado de la República, pero vamos a respaldar una candidatura única a la presidencia del Frente Amplio, como ha propuesto el presidente Petro”, dijo.

López descartó que haya una ruptura con el Gobierno: “Sin lugar a dudas, nosotros tenemos clarísimo en Unitarios que respaldamos el Gobierno del presidente Petro, su programa y las reformas sociales”, subrayó.

Entre los nombres con los que ha conversado con Unitarios y la senadora Clara López están Carolina Corcho; el exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes; el actual jefe de Gabinete, Alfredo Saade; Camilo Romero; Carlos Caicedo y Roy Barreras. Aunque no hay definiciones, están explorando quiénes podrían ser parte del eventual frente amplio.

“Estamos todavía hablando muy en borrador para poder decir que estamos aceptando o rechazando candidaturas presidenciales”, aclaró.

Frente a los rumores de una posible división en la izquierda por la figura de Luis Carlos Reyes, que ha encabezado varias denuncias en contra del Gobierno por presunto clientelismo en la Dian. Aseguró que “hay sectores dentro de Unitarios que no ven con buenos ojos algunas de las reformas que ha hecho el doctor Reyes, pero nosotros no estamos en la etapa de definir”.

En cuanto al Congreso, López defendió que no todos los sectores deben ir en una sola lista. “Pensamos que con una lista abierta de todos estos sectores progresistas (…) dos listas complementarias pueden generar una bancada más fuerte, más amplia y desde luego de mayor cobertura que una sola lista del Pacto Histórico”.

También se refirió a la renuncia de la canciller Laura Sarabia, tras la polémica por el contrato de impresión de pasaportes. “Me tomó por sorpresa. No pensé que ella fuera una de las personas que no fuera a terminar hasta el 7 de agosto. Esperemos saber quién la reemplaza”, comentó.

Finalmente, López confirmó que esperan concretar en agosto una mesa redonda con distintos movimientos y precandidatos para sentar las bases del frente amplio.