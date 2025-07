Excancilleres analizan salida del cargo de Laura Sarabia: “no tenía otra opción que renunciar”

La exministra y excanciller Marta Lucía Ramírez pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la renuncia de la canciller de Colombia, Laura Sarabia, tras diferencias con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según dijo la exvicepresidenta Ramírez, Laura Sarabia no tenía otro camino que renunciar, “cuando el presidente desautoriza a un ministro de esa manera le está indicando obviamente que no es la persona que debe estar ocupando esa posición”.

En esa línea, añadió que “no había ninguna opción distinta que renunciar, pero más allá de la renuncia de ella, está la ilegalidad de una contratación hecha a dedo desde la Presidencia de la República, cuando todo esto debe obedecer a una licitación pública con varios oferentes”.

Ramírez también destacó que “se está exponiendo al país a tener unos países que no sabemos si van a tener todos los requisitos de seguridad (…). No sabemos cómo va a ser esto de ahora en adelante con la contratación hecha a dedo que parecería muy similar a los famosos carros de la basura del alcalde Petro”.

Por su parte, el excanciller Julio Londoño Paredes aseguró en La W que “la canciller no tenía otra opción que presentar su renuncia, no es solamente el hecho de los pasaportes sino una acumulación de hechos que el país y la comunidad internacional habían venido viendo de tiempo atrás, una desautorización del presidente a la ministra y no tenía otra alternativa que presentar su renuncia”.

