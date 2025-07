Fotógrafa submarina colombiana relató su experiencia retratando tiburones en reality internacional

La ambientalista y fotógrafa submarina colombiana, María José Algarra, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para conversar acerca de su experiencia participando en un nuevo reality internacional de Netflix enfocado en la conservación marina.

El programa, llamado ‘All the Sharks’, presenta a los participantes con el objetivo de tomar la mayor cantidad de fotos de tiburones, compitiendo por un premio monetario para una causa ambiental. La ambientalista mencionó que el objetivo es “mostrarle al mundo que los tiburones no son no son este monstruo que nos quieren comer y matar”.

Algarra mencionó que fue contactada debido a sus publicaciones de Instagram, en las cuales principalmente se muestra nadando con tiburones como parte de sus labores. “Fue muy interesante porque todos somos de diferentes lugares del mundo y todos tenemos backgrounds diferentes”, explicó sobre el proceso de selección.

La fotógrafa submarina compartió que uno de los retos que ha visto tanto en su labor diaria como en su participación en el concurso ha sido luchar contra los estigmas siendo una mujer latina promoviendo la conservación ambiental. “Por más de todo, yo creo que fue lo mejor haber sido la única latina representando, obviamente, a Colombia, Miami y a mi organización”, mencionó.

Sobre la experiencia explicó que, aunque bastante gratificante, fue un trabajo muy complicado al tener que viajar alrededor del mundo y enfrentarse a diversos ambientes. “Lo único que seguía recordándome es: ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y como decimos en Colombia: Berraquita, siga para adelante y a poner a la familia y a la organización al frente”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

