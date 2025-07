Jim O’Neill, economista creador del concepto de BRIC: No recomendaría a Colombia unirse al grupo

El reconocido economista británico Jim O’Neill pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para charlar sobre su papel siendo el creador del concepto BRIC y la situación de la economía internacional hoy en día, 24 años después de haber acuñado el término.

“Intentaba argumentar que, incluso entonces, las llamadas economías emergentes: Brasil, Rusia, India y, especialmente, China, se habían vuelto lo suficientemente importantes en términos de tamaño económico como para que tuviéramos que cambiar la gobernanza mundial y reformar de alguna manera el G7”, recordó el experto.

Respecto al anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre que aumentaría aranceles para los mismos de los BRICS, O’Neill expresó: “Este comentario me ha hecho mucha gracia. Es el cuarto comentario que Trump hace sobre los BRICS desde que asumió la presidencia en enero y, para ser honesto, creo que demuestra que realmente no los entiende ni sabe quiénes los componen”.

Ante la pregunta de si apoyaría la integración de Colombia al grupo actual BRICS si fuese miembro del Gobierno, el economista expresó que no le ve beneficios a esa hipotética alianza. “(En ese caso), no le recomendaría eso al presidente de Colombia porque no estoy seguro de qué ventajas le daría al país que no tenga ya”, afirmó.

“Creo que, debido a los recursos naturales de Colombia, especialmente en materias primas, por definición resulta siendo una nación atractiva para otros grandes países, especialmente China e India. Pero, al mismo tiempo, al no ser miembro, creo que probablemente hace que sea ligeramente más fácil tratar con Estados Unidos y otros países del mundo”, explicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

