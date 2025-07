No veremos un acuerdo de paz a largo plazo en Medio Oriente: exasesor de seguridad nacional de EE.UU.

Michael Flynn, teniente general retirado del Ejército de los Estados Unidos, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la posibilidad de llegar a un alto al fuego entre Irán e Israel.

Para iniciar, aseguró que no es optimista frente un cese al fuego, “hay mucho odio en esa parte del mundo, Trump tratará de calmar esas emociones que se viven en esa región, pero esto es algo que ha durante mucho tiempo. En este caso no soy optimista, hay mucha tensión entre estas dos culturas que no parecen encontrar la manera de llevarse bien (…), no tengo confianza de que veremos un acuerdo de paz a largo plazo en Medio Oriente.”

Además, destacó que “Trump va a considerar varias opciones si no se logra un cese al fuego como él espera. El problema acá es que están lidiando con una organización terrorista que es Hamás, que no se sabe quién es el líder y qué representa esa ideología, por eso es tan difícil llegar a un acuerdo con ellos porque su ideología representa la guerra y van en contra de la paz”.

Flynn también comentó que “soy optimista de que se logre un cese al fuego a corto plazo, pero a largo plazo no soy optimista porque esas tensiones y ese odio seguirán en la región y va a seguir ese respaldo a organizaciones terroristas por parte de Irán”.

En esa línea, el general retirado enfatizó en que las personas que están secuestradas a manos de Hamás están siendo tratados con brutalidad, “hay que liberar a estos secuestrados, son niños, personas mayores y jóvenes que fueron capturados en contra de su voluntad y siguen allí. Trump ha dejado claro que Hamás debe liberar a todas estas personas”.

