“Barranquilla se levantó de las cenizas y ahora es referente mundial”: alcalde Alex Char

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, pasó por los micrófonos de La W para conversar sobre el desarrollo que ha tenido la ciudad en temas como vivienda, educación, salud y, además, cómo esto se ve reflejado en el acogimiento del Local Development Forum (LDF, en español Foro de Desarrollo Local), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

“Estamos orgullosos de albergar este foro, todo el mundo sabrá lo que hemos hecho en Barranquilla, dejamos claro que gobernando ganamos todos. Esto no es solo una ganancia para la región sino para todos los colombianos que queremos mostrar lo mejor al mundo. Barranquilla le apuesta a cosas grandes, sentimos que nada nos queda pequeño, sentimos como una bendición que nos hayan escogido, por eso estamos felices desde el primer día”, aseguró.

Char recordó todos los proyectos que se han llevado a cabo en Barranquilla y como sus ciudadanos han logrado notar el cambio positivo.

“Barranquilla se levantó de las cenizas porque el pueblo así lo quiso. Tenemos un equipo grande en educación, en salud, en finanzas, en hacienda pública. Esta ciudad se quebró, ahora estamos ejecutando lo que se promete y lo hacemos de la mano de la gente (…) Barranquilla será el centro de la economía mundial, no se imaginan te no te imaginas la cantidad de gente que quiere ir porque quiere aprender todo lo que se va a hablar aquí”, dijo.

¿Cuáles son las claves del desarrollo de Barranquilla?

El alcalde Char hizo énfasis en la educación y el trabajo de los jóvenes, tanto para llevar a cabo el Foro de la OCDE como para el desarrollo de la capital del Atlántico.

“Muchos jóvenes van a participar del evento. Los jóvenes han sido el éxito de que esta ciudad que se haya construido es con ellos y con la gente que he podido diseñar y asignar los presupuestos, es con ellos que hemos podido ejecutar los sueños de tanta gente”, afirmó.

En cuanto a la seguridad comentó que “es uno de los más fuertes, diseñamos unas estrategias para garantizarla, todo el que llegue a este foro tendrá seguridad al 100%, tenemos el cuerpo, la inteligencia, es algo en lo que estamos pendiente todo el día dándoles la tranquilidad”.

Destacó también que la clave de la seguridad es la educación para los jóvenes, pues “es el único camino que permite que él vea que ese joven vea la posibilidad de sacar a su a su familia adelante. Estamos viendo una nueva generación que están viendo como desde el colegio se abren oportunidades, hoy los jóvenes están mirando un futuro mucho más alentador, ese es el camino”.

“Si no hay conocimiento, si no hay formación, nuestros jóvenes no tienen la oportunidad, pero si nosotros le damos las herramientas, se convertirá en una persona que va a salir adelante con todas las ganas de comerse el mundo (…) Por otro lado, trabajamos en la inclusión, estamos viendo a las personas con discapacidad, las estamos reconociendo, le entregamos su certificado, les ayudamos con mejoramientos de vivienda, invertimos cerca de 24’000.000 de pesos en cada hogar”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

