Charlie Zaa a la Fiscalía: “Inician una investigación con base en un testimonio errado”

El cantante colombiano de boleros Charlie Zaa quedó en el centro de una investigación por presunta relación con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Fiscalía General de la Nación solicitó la extinción de dominio sobre varios bienes del artista, entre discotecas y centros comerciales, ubicados en Girardot e Ibagué, y cuyo avalúo supera los 25.000 millones de pesos.

Charlie Zaa pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, asegurando que no entiende cómo acabó “metido en esa ecuación”.

“La investigación no es en mi contra como tal sino contra un bien, que es el Centro Comercial Oasis o la Discoteca Oasis que es patrimonio de mi familia hace años (…) Esta investigación comenzó porque un par de desmovilizados dijeron que el Oasis de Charlie Zaa se construyó con dinero de paramilitares del Tolima, aunque está ubicado es en Cundinamarca”, aseguró.

Asimismo, destacó que no entendía “por qué la Fiscalía inicia una investigación con base a un testimonio que está errado en lugar y tiempo, decidiendo poner una medida cautelar y decretan un embargo (…) Muchos saben que mis principios siempre han estado de la mano con la palabra de Dios, yo nunca he cantado para narcotraficantes, guerrilleros ni paramilitares, no entiendo por qué me quieren hacer ver cercano a ellos. No conozco a ninguno”.

Finalmente, destacó su trayectoria artística, “he tratado de llevar el nombre de Colombia en alto, llevando la bandera del país en el exterior. No entiendo por qué darle más credibilidad a un bandido que a lo que he hecho toda mi vida como artista”.

El proceso contra el artista surgió tras varias menciones hechas por cabecillas de las AUC que lo señalaban como supuesto testaferro en operaciones de lavado de activos y ocultamiento de bienes adquiridos con dineros ilícitos.

Escuche la entrevista completa en La W:

