¿La despoblación global es inevitable? Experto advirtió reducción drástica de habitantes para 2080

La mayoría de la población mundial vive actualmente en un país donde las tasas de natalidad ya son demasiado bajas para estabilizar a la población: menos de dos hijos por cada dos adultos. En el libro “After the Spike: Population, Progress, and the Case for People”, se hace un llamado de atención, buscando explicar por qué se acerca la despoblación global y lo que esto conlleva.

Su autor, Michael Geruso, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, refiriéndose a la situación a la que se vería enfrentado el mundo en el futuro.

“Despoblación global es lo que ocurre cuando década tras década y generación tras generación aumenta la despoblación. Naciones Unidas dicen que es probable que entre 2080 y 2090 haya una despoblación global, no solo relacionada con que pare de crecer, sino que se empiece a reducir”, explicó.

Asimismo, destacó que es un fenómeno que no tiene una causa clara, y que de hecho no hay una justificación por la que se esté disminuyendo la población.

“Es difícil definir cuales las políticas sociales y culturales que se pueden adelantar, estamos lejos de que alguien pueda identificar que se debe hacer para evitar la tendencia”, dijo.

Finalmente, mencionó que si la población global se estabiliza lo que se busca es que aumente, “ahora están naciendo 1.8 niños por cada 2 adultos, generación tras generación ese número iría bajando, no hay una forma de detener esa despoblación”.

Escuche la entrevista completa en La W:

