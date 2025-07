¿Qué es ICEBlock? Así funciona la app que alerta a usuarios sobre redadas migratorias en EE.UU.

Joshua Aaron, desarrollador con más de 20 años de experiencia en tecnología, lanzó la aplicación móvil ICEBlock en abril de 2025 como respuesta a las políticas migratorias agresivas del presidente Donald Trump. Creó esta herramienta para alertar a los usuarios sobre la presencia de agentes de inmigración (ICE) en su área.

El experto pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su creación, el funcionamiento de esta y qué tan legal es su uso en los Estados Unidos.

“Todo lo relacionado a esta aplicación es legal, no obstruye a la justicia, no pide a los usuarios que sean violentos con la ley, es una aplicación para informar. Si alguien va por la calle y hay un agente de ICE cerca, será avisado, la aplicación expondrá donde está el uniformado y el ciudadano decidirá si ir por otro camino. Esto esta protegido por la constitución, no es ilegal”, aseguró.

Asimismo, destacó que se trata de una aplicación totalmente gratuita, sin publicidad y sin pedir dinero a los usuarios, “solo se busca mantener seguros a quienes lo usan, no hacer dinero (…) La aplicación depende de la información que suministran los mismos usuarios, ellos son los que avisan cuando ven a un agente de ICE, al notificarlo le llegará el aviso a todos los otros usuarios que están cerca”.

ICEBlock tendría el mismo funcionamiento de Waze, Google Maps, entre otros

Según explicó el experto, el funcionamiento de la aplicación no es ilegal, pues funciona como Waze, Maps, entre otros aplicativos.

“Funciona como Maps, así como avisa si hay un medidor de velocidad cerca, también avisará si hay un agente del migración. Eso no es ilegal, si el usuario es el que decide obstruir la justicia o ser violento con el agente, eso no tiene que ver con la aplicación sino con las acciones que toma el ciudadano”, explicó.

Finalmente, Joshua Aaron destacó en La W no está deacuerdo con lo que se está viviendo en los Estados Unidos contra los migrantes, pues en su mayoría ni siquiera tienen antecedentes criminales.

“No son criminales, son personas que no han hecho nada malo, la administración ha creado miedo en las personas que no se ven como ellos. El ICE los ha sacado de sus carros, tocan las puertas de sus casas, van a los colegios, arrestan a niños, adultos mayores y personas discapacitadas y los tratan como si fueran delincuentes, no entiendo por qué no se habla de lo que está haciendo Trump cuando son personas comunes y corrientes”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause ¿Qué es ICEBlock? Así funciona la app que alerta a usuarios sobre redadas migratorias en EE.UU. 25:38 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo