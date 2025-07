Al Oído | Daniel Briceño enciende alerta: “Petro quiere aplazar elecciones, no lo vamos a permitir”

El presidente Petro no será recordado por su presencia constante en regiones olvidadas, mucho menos por estar visitando a los colombianos en medio de tragedias ni por estar encabezando reuniones con sus ministros o directivos para resolver las diferentes crisis, mucho menos por su puntualidad; por lo que sí será recordado es por su constante facilidad para generar agenda mediática desde su cuenta de X, sin duda, es el gran tuitero del país.

Hace poco dejó un trino que causó distintas dudas en su cuenta de X entrada la noche, dijo “desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”. Ahora, desde la comunicación política, esto no es más que una estrategia de narrativa para agitar ánimos en su nicho, ese mismo que, no se puede desconocer, no baja su favoritismo y se mantiene en un 35%.

Ahora, es profundamente irresponsable que, sin una sola prueba técnica estructurada, se atreva a decir algo así. Esto no es un irrespeto a la oposición, como muchos desde la ignorancia creen, esto es una falta de respeto a las instituciones.

Píldora para la memoria, porque el presidente parece que ahora tiene mala memoria, ¿cómo es que dice que desconfía de este sistema electoral, cuando lleva toda la vida viviendo de la política justamente con este sistema que no confía?

Fue concejal de Zipaquirá.

Fue senado.

Fue alcalde de Bogotá.

Hoy, es presidente de la República.

Presidente, cuidado con la memoria, usted fue elegido en institucionalidad y no recuerdo haberlo visto cuestionar alguna vez el sistema en sus victorias. El mismo sistema que es democrático y garantista llevó a su propio hijo, Nicolás Petro, a ser diputado en Barranquilla, que por escándalos le haya tocado renunciar no es culpa del sistema, sólo de las malas formas, y tampoco es culpa de que usted no lo haya criado.

Las instituciones democráticas se fortalecen con garantías, respeto y confianza en los órganos electorales, que deben permanecer independientes.

El concejal Daniel Briceño, uno de los mayores opositores del Gobierno, fue una de las voces que salieron a encender las alarmas del país, en su cuenta de X expresó: “La democracia se defiende con hechos, no con discursos. Y aquí estaremos, vigilantes. (…) Petro quiere aplazar las elecciones, no lo vamos a permitir”.

Cuando muchos advertimos que el presidente buscaría estratégicamente sembrar “desconfianza”, muchos dijeron que exagerábamos, hoy ven que todo era real, todo en medio de un clima político de país cargado por la polarización.

El presidente se quedó en pensar en sus derechos, se quedó en su zona de confort haciendo campaña y quejándose como si no fuera el Gobierno y olvidó que su cargo tenía deberes.

Olvidó la responsabilidad y altura de la dignidad que ostenta, que no es precisamente para andar de viaje, agenda privada o de fiesta; y olvidó que el país, especialmente quienes lo eligieron, esperaban verlo, como dijo él de la saliente canciller, como una hormiguita trabajadora, pero se quedó como un osito dormilón.

No sorprende, ¿qué se podía esperar de un Gobierno que legitimó la dictadura en Venezuela, enviando su embajador a la posesión de Nicolás Maduro, y que sus ministros, felices, se pasean con un reconocimiento mundial como unas personas que desconocen y han permitido la violación de derechos humanos a periodistas, jóvenes y opositores?

En fin, es solo otro globo distractor. No gobiernan, distraen.

Escuche Al Oído en La W:

Play/Pause Al Oído | Daniel Briceño enciende alerta: “Petro quiere aplazar elecciones, no lo vamos a permitir” 03:58 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo